快訊

AI偽造孩子聲音詐騙父母…已成真實威脅！實用自保5招立刻做

福華第三代廖國宏腦中風驟逝 醫示警搭機「3件事」恐讓血壓劇烈波動

聽新聞
0:00 / 0:00

OPEC+：10月維持既有產量政策不變

中央社／ 維也納6日綜合外電報導

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）核心成員國今天舉行會議後發布聲明說，10月維持既有產量政策不變。

路透社報導，沙烏地阿拉伯、俄羅斯、伊拉克、科威特、哈薩克、阿爾及利亞及阿曼（Oman）這7個OPEC+核心成員國在會議中做出上述決議。

此時美伊戰爭持續擾亂航經荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）的石油出口，削弱了OPEC+對油價和石油市占率的影響力。

OPEC+在8月決議自本月起增產，完成逐步取消2023年首次達成的每日減產165萬桶石油協議。

儘管這項協議允許增產，但OPEC+受中東戰事影響，實際產量仍遠低於目標。

能源市場研究公司睿諮得能源（Rystad Energy）分析師李昂（Jorge Leon）表示：「OPEC+目前對油市的影響力十分有限。該組織可以在紙上調整產量目標，但無法保證石油最終順利生產或流向市場。市場焦點已經從每月產量調整，轉向更具影響力的2027年產量基準討論。」

OPEC+至今仍維持另一層減產措施，適用範圍涵蓋該組織21個成員國的多數，預計持續至2026年底。OPEC+決定何時解除減產及增產滿足市場需求前，須先檢視各國產能，以利設定2027年產量基準，作為未來決定生產配額的依據。

這7個OPEC+核心成員國預計10月4日舉行下一次會議。

OPEC 中東 阿曼

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美柴油價格創歷史新高 恐助長通膨衝擊期中選舉

雪佛龍擬未來5年投資70億美元 提高委國產油量逾一倍

全美汽油均價1加侖4.13元 勞工節出遊花費恐是歷來最貴

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層人士認了：愈來愈難承受

相關新聞

首爾房價貴到絕望 南韓年輕人轉向法拍屋

隨著首爾房價上漲和房產監管日趨嚴格，許多南韓年輕人若沒有雙親援助，即使竭盡所能，也買不起首爾的房子，這正促使愈來愈多20至30多歲南韓年輕人轉向法拍屋市場。

AI搶晶片引發「記憶體末日」 消費電子產品在可預見未來恐續漲

英國金融時報（FT）分析，人工智慧（AI）熱潮引發記憶體晶片短缺，形成所謂的「記憶體末日」（RAMageddon），帶動晶片價格上漲，並扭轉消費電子裝置長年來的跌價趨勢，在可預見的未來，日常電子產品可能會持續漲價。

OpenAI代理「集體越獄」劫持德網站 還分享如何作弊

OpenAI一群代理程式在今春集體失控，占據一個德國網站，將其變成彼此交換資訊、破解限制的祕密留言板。知情人士透露，OpenAI高層數周前就知情，但並未對外披露這起事件。

川普撂狠話要求Fed降息！強調主席和理事應愛國 華許陷兩難

美國8月就業意外強勁，使Fed 9月升息理由更充分，總統川普卻反向施壓，要求Fed降息，甚至揚言若不降息，就停止和美國有貿易逆差的國家往來。Fed主席華許面臨兩難：升息可能招致川普不滿，按兵不動又可能和自己近日的鷹派談話牴觸，損及Fed公信力。

費半強漲！台積ADR上周五彈升2.9% 本周通膨數據牽動美股後市

美股本周焦點將從就業轉向通膨。美國8月就業遠優於預期，使聯準會（Fed）本月升息機率直逼六成，本周四、五接連公布的生產者物價指數（PPI）和消費者物價指數（CPI），可能成為Fed 9月15至16日開會是否升息的最後關鍵。

Fed9月升息機率增加 債市拋售潮未大幅蔓延

美國非農就業數據高於預期，市場押注聯準會（Fed）9月升息機率增加，美債價格應聲下跌、走勢反向的殖利率則上升。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。