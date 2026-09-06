OPEC+：10月維持既有產量政策不變

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）核心成員國今天舉行會議後發布聲明說，10月維持既有產量政策不變。

路透社報導，沙烏地阿拉伯、俄羅斯、伊拉克、科威特、哈薩克、阿爾及利亞及阿曼（Oman）這7個OPEC+核心成員國在會議中做出上述決議。

此時美伊戰爭持續擾亂航經荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）的石油出口，削弱了OPEC+對油價和石油市占率的影響力。

OPEC+在8月決議自本月起增產，完成逐步取消2023年首次達成的每日減產165萬桶石油協議。

儘管這項協議允許增產，但OPEC+受中東戰事影響，實際產量仍遠低於目標。

能源市場研究公司睿諮得能源（Rystad Energy）分析師李昂（Jorge Leon）表示：「OPEC+目前對油市的影響力十分有限。該組織可以在紙上調整產量目標，但無法保證石油最終順利生產或流向市場。市場焦點已經從每月產量調整，轉向更具影響力的2027年產量基準討論。」

OPEC+至今仍維持另一層減產措施，適用範圍涵蓋該組織21個成員國的多數，預計持續至2026年底。OPEC+決定何時解除減產及增產滿足市場需求前，須先檢視各國產能，以利設定2027年產量基準，作為未來決定生產配額的依據。

這7個OPEC+核心成員國預計10月4日舉行下一次會議。