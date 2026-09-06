快訊

稍微喘息！明後雨勢趨緩 這日東北季風報到「連3天水氣增、溫度降」

福華第三代廖國宏腦中風驟逝 醫示警搭機「3件事」恐讓血壓劇烈波動

宜蘭民宿老闆傳訊女大生「月給5萬可做朋友嗎」 輔大急發校安通報

聽新聞
0:00 / 0:00

首爾房價貴到絕望 南韓年輕人轉向法拍屋

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
南韓房價持續飆高，迫使年輕人轉向尋求法拍屋。 路透
南韓房價持續飆高，迫使年輕人轉向尋求法拍屋。 路透

隨著首爾房價上漲和房產監管日趨嚴格，許多南韓年輕人若沒有雙親援助，即使竭盡所能，也買不起首爾的房子，這正促使愈來愈多20至30多歲南韓年輕人轉向法拍屋市場。

韓國時報報導，韓國法院登記情報廣場數據顯示，今年1-7月共20,619名買家登記購買了法拍屋，其中的5,556人（占總數的26.9%）年齡介在19-39歲，比去年同期增長18.3%。

19-29歲買家人數的增長更快，增幅達24.8%，高於所有年齡層平均的17.2%。若拉長時間，這個轉變更明顯，19-39歲買家從2021年的5,759人，增加至去年的8,361人。

這種轉變背後有兩股趨力：公寓價格上漲，及隨之而來的貸款規範緊縮。GG拍賣公司資深專家李柱賢（音譯）說，「隨著公寓價格持續上漲、貸款規定緊縮，房屋的潛在賣家似乎已轉向法拍，以尋求更實惠的購屋方式」。

根據去年6月公布的放款調整措施，在有人成功得標後，能用來支付餘款的貸款上限為6億韓元，並要求得標者須在六個月內入住，使拍賣市場環境轉向滿手現金的買家和自住客。

雖然20與30多歲購屋者手上的現金通常不多，但因符合首購貸款資格，因而擁有優勢。這種貸款也要求購屋者必須住在所購房屋內。

此外，要求房客先繳高額押金的「傳貰」租房制房源減少，也讓民眾轉向法拍市場尋找自己也能買的房屋。京畿道水原市Master拍賣學院一名主管表示，近來約半數新學生都是20、30多歲，顯示年輕人對拍賣的興趣漸增。

未來幾個月預料將有更多房產進入法拍程序。專家表示，其中包括前總統文在寅時期第一批高額借款買房者所買的公寓。

但法拍屋的供應激增既是機會，也潛藏陷阱，因為房產之所以會被法拍，代表本身有問題，但這些問題未必會在登錄資訊顯現，若買家若未能找出這些問題，可能付出沉重代價。

南韓 法拍屋 首爾 年輕人

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

70歲台灣男子帶5公斤安非他命闖南韓！市值破千萬 遭判重刑

韓電力公司找DRAM雙雄籌錢 商談電費預繳方案

薛承泰／危老宅如何守護新生命？

重購屋附帶租約 退稅落空

相關新聞

首爾房價貴到絕望 南韓年輕人轉向法拍屋

隨著首爾房價上漲和房產監管日趨嚴格，許多南韓年輕人若沒有雙親援助，即使竭盡所能，也買不起首爾的房子，這正促使愈來愈多20至30多歲南韓年輕人轉向法拍屋市場。

AI搶晶片引發「記憶體末日」 消費電子產品在可預見未來恐續漲

英國金融時報（FT）分析，人工智慧（AI）熱潮引發記憶體晶片短缺，形成所謂的「記憶體末日」（RAMageddon），帶動晶片價格上漲，並扭轉消費電子裝置長年來的跌價趨勢，在可預見的未來，日常電子產品可能會持續漲價。

OpenAI代理「集體越獄」劫持德網站 還分享如何作弊

OpenAI一群代理程式在今春集體失控，占據一個德國網站，將其變成彼此交換資訊、破解限制的祕密留言板。知情人士透露，OpenAI高層數周前就知情，但並未對外披露這起事件。

川普撂狠話要求Fed降息！強調主席和理事應愛國 華許陷兩難

美國8月就業意外強勁，使Fed 9月升息理由更充分，總統川普卻反向施壓，要求Fed降息，甚至揚言若不降息，就停止和美國有貿易逆差的國家往來。Fed主席華許面臨兩難：升息可能招致川普不滿，按兵不動又可能和自己近日的鷹派談話牴觸，損及Fed公信力。

費半強漲！台積ADR上周五彈升2.9% 本周通膨數據牽動美股後市

美股本周焦點將從就業轉向通膨。美國8月就業遠優於預期，使聯準會（Fed）本月升息機率直逼六成，本周四、五接連公布的生產者物價指數（PPI）和消費者物價指數（CPI），可能成為Fed 9月15至16日開會是否升息的最後關鍵。

Fed9月升息機率增加 債市拋售潮未大幅蔓延

美國非農就業數據高於預期，市場押注聯準會（Fed）9月升息機率增加，美債價格應聲下跌、走勢反向的殖利率則上升。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。