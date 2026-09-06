中東局勢緊張 美勞動節連假汽油價格估創新高

中東戰事持續推升能源成本之際，美國民眾將在勞動節連假面臨創紀錄的汽油價格，此時美國11月期中選舉正揭開序幕。

路透社報導，油價追蹤網站GasBuddy分析師迪漢（Patrick De Haan）表示，在勞動節假期，美國每加侖（約合3.785公升）平均汽油價格估達4.03美元（約新台幣127元），將刷新2012年同時期締造的3.83美元紀錄。

迪漢近日在一篇部落格文章提到：「汽油價格未創下歷史新高紀錄，但今年稍晚的同期價格是有紀錄以來最高，意味美國民眾可能首次在勞動節目睹全國平均汽油價格超過每加侖4美元。」

GasBuddy資料顯示，截至3日為止的全美平均汽油價格約每加侖4.13美元，較去年同期上漲近1美元。分析師指出，每加侖4美元已使許多消費者吃不消。

許多美國民眾常利用勞動節假期進行夏季最後一次出遊，不少人選擇開車或搭機旅行。

對美國消費者而言，汽油價格是最直觀的其中一項經濟指標，能快速形塑社會大眾對總體經濟的看法。隨著今年以來汽油價格大致維持在每加侖4美元以上，這已成為美國總統川普（Donald Trump）與共和黨亟需處理的民生問題。