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福斯文件：德國工廠每輛車成本是中國的4倍以上

中央社／ 台北6日電

德國福斯汽車集團（Volkswagen）內部文件顯示，集團在本土恩登車廠每輛車的出廠成本為4850歐元（約合新台幣17.8萬元），而中國天津工廠僅為1078歐元。恩登工廠的成本是天津工廠的4倍多。

法新社日前報導，福斯表示已批准一項計畫，將再裁減約5萬名員工，加上先前已達成協議的另外5萬人，總計將裁減10萬員工，約相當於福斯全球員工總數的15%。福斯汽車集團表示，「按照經濟現實，有系統地調整員工人數至關重要」。除福斯本身品牌，福斯汽車集團還包括奧迪（Audi）與保時捷（Porsche）等10個品牌。

香港01昨天引述德媒「畫報」（Bild）報導，據福斯內部一份文件，德國本土恩登（Emden）車廠每輛車的出廠成本為4850元，而天津工廠僅1078歐元。恩登工廠的成本是天津工廠的4倍多。

此外，恩登車廠工人的時薪74元歐元，天津工廠工人時薪僅12歐元；恩登車廠每年的有效工時1282小時，天津工廠則高達2065小時。

據這份文件，在新宣布的4.7萬個裁員職位中，德國將占2.6萬個，歐盟其他國家9300個，北美5700個，中國1600個，南美1500個，其他地區2900個。

報導說，「這份機密文件中最殘酷的表述是，『福斯汽車集團唯有採取大幅緊縮措施，才能確保在經濟上生存下去』。福斯汽車內部更預測，關閉（德國國內）工廠有望在2038年前為公司帶來29億歐元的淨收益。反之，若在未落實後續生產安排的情況下繼續營運，則將帶來13億歐元的淨虧損」。

報導並提到，這份內部文件向福斯內部及員工傳達的訊息不言而喻，而上述數據則為福斯大幅削減成本的要求提供內部憑據。

福斯 德國 文件

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