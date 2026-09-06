日經產大臣：美對日關稅不高於15％

日本經濟產業大臣赤澤亮正四日在華府與美國貿易代表（ＵＳＴＲ）葛里爾會談。富士新聞網（ＦＮＮ）等日媒報導，雙方確認，即使川普政府對外國加徵新關稅，對日關稅稅率仍不會高於百分之十五。

赤澤四日在華府記者會說，他和葛里爾就關稅等議題交換意見，兩人會談約半小時，再次確認日美去年七月達成的關稅協議不變。該協議的日方談判代表，就是時任經濟再生擔當大臣的赤澤。

對於川普政府未來是否會祭出新關稅，赤澤雖婉拒置評，但他強調，日美的理解是，不會對日本加徵上述關稅協議條款以外的關稅。

去年一月再次上台的川普政府指控，因中國大陸、日本及南韓等貿易夥伴「產能過剩」且出口大量產品，對美產業造成打擊，因此可能依一九七四年美國貿易法三○一條款加徵新關稅。美國貿易代表署仍在進行相關調查。

但根據美日去年七月達成的關稅協議，美國對日本徵收的對等關稅為百分之十五；即基準關稅不到百分之十五的日本輸美產品，稅率一律為百分之十五；基準關稅在百分之十五以上的則維持原稅率。

除了關稅，「葛赤會」還談到美日因應中國限制稀土等關鍵礦物出口，與日本對美投資將優先選擇人工智慧（ＡＩ）及半導體領域等議題。

赤澤三日也在華府和美國商務部長盧特尼克會談，確認日本對美投資五五○○億美元（台幣約十七點五兆元）的進展等議題。

川普政府七月以「強迫勞動」為由，依上述三○一條款對六十個美國貿易夥伴加徵百分之十或百分之十二點五的關稅，對日本的稅率是百分之十二點五。