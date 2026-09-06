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川普撂狠話要求Fed降息！強調主席和理事應愛國 華許陷兩難

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國8月就業意外強勁，使Fed 9月升息理由更充分，總統川普卻反向施壓，要求Fed降息，甚至揚言若不降息，就停止和美國有貿易逆差的國家往來。Fed主席華許面臨兩難：升息可能招致川普不滿，按兵不動又可能和自己近日的鷹派談話牴觸，損及Fed公信力。

美國勞工部4日公布，8月非農就業增加16.2萬人，幾乎是經濟學家預估的三倍，失業率維持4.1%。勞動參與率升至61.6%，退出勞動市場的人數也減少，顯示就業市場仍有韌性。

數據公布後，交易員提高Fed在9月15至16日會議升息的押注，市場估計升息機率從就業報告公布前約55%升至62%，美股和短期美債價格隨之下跌。

Fed主席華許。路透
Fed主席華許。路透

川普隨即在社群媒體發文，要求他欽點的華許和Fed理事「聰明一點」，還要他們「總該愛國一下」，並寫道：「降息，否則我就停止和那些讓美國出現貿易逆差的國家做生意。」

川普又說，美國利率應降至1%甚至0.5%，並否認升息可安撫憂心債務和通膨的債市。他說：「我們不該是4%，應該是1%或0.5%。」川普也為揚言停止貿易一事辯解，點名瑞士、墨西哥和歐盟等從和美國的貿易關係中獲益。他主張，美國有權停止和其他國家貿易，也有權加徵關稅。

Fed 降息 川普 華許

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