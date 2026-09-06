美八月CPI、PPI數據 將左右利率走向

美股本周焦點將從就業轉向通膨。美國八月就業遠優於預期，周四、周五接連公布的生產者物價指數（ＰＰＩ）和消費者物價指數（ＣＰＩ），可能成為聯準會本月是否升息的最後關鍵。與此同時，美國十年期公債殖利也逼向市場警戒的百分之五，也可能成為美股另一道壓力。

美國八月非農就業新增人數是市場預估三倍，六、七月數據也上修，呼應聯準會主席華許近日所說，就業市場「相當穩定」，讓聯準會更有餘裕把重心放在通膨。數據公布後，美債兩年期殖利率升至百分之四點三七九，距五十二周高點不到○點○二個百分點；十年期殖利率也升至百分之四點七八三。

美股三大指數上周五也因而回落，道瓊工業指數跌二七一點八六點，標普五百指數、那斯達克綜合指數分別下跌百分之○點四和百分之○點三，周線仍收紅。不過，記憶體和資料儲存股領軍之下，費城半導體指數周五逆勢大漲逾百分之三點四。美股本周一因勞動節休市。

本周真正左右聯準會利率前景的將是通膨數據。彭博調查經濟學家估計，八月ＣＰＩ年增百分之三點四，排除波動較大的食品和能源後，核心ＣＰＩ年增百分之二點四。市場將緊盯八月數據是否證實六、七月以來的通膨降溫趨勢。

ＣＦＲＡ投資策略長史托沃形容，市場目前正陷入一場拉鋸：一邊擔心聯準會升息，另一邊則認為聯準會會按兵不動。由於本周除通膨外，缺乏其他重大市場題材，除非俄烏戰爭或美伊戰事突然出現重大轉折，投資人注意力可能高度集中在經濟數據。

美債殖利率則是另一個可能牽動美股的變數。Ameriprise首席市場策略師薩格林貝尼說，殖利率對股市的影響正愈來愈大，尤其，十年期美債殖利率如果進一步逼近百分之五，「市場會很難受」。升息不僅會提高企業和消費者借貸成本，美債殖利率走高也會提高債券對投資人的吸引力，進一步壓抑股票評價。

美國財政部本周將啟動規模擴大的長天期美債買回計畫。這項措施被市場視為壓抑長債殖利率上升的手段之一，能否緩和近日債市賣壓，也將受到關注。