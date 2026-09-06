Anthropic 拚美選舉前掛牌

Anthropic正加速推進首次公開發行股票（IPO），但掛牌時程晚於原先預期。路透引述知情人士報導，這家Claude開發商最快可能9月底公布IPO說明書，10月中旬開始向投資人推介，並力拚在11月美國期中選舉前完成掛牌。

Anthropic也正準備敲定150億美元循環信用額度。知情人士透露，循環信用額度敲定後，包括參與融資銀行的分析師在內，各方分析師預料將和Anthropic會面。一般企業通常會在分析師會議後等待數周才公開說明書，但由於分析師對Anthropic已有相當了解，這段時間可能縮短。

這樁IPO可望成為華爾街歷來最受矚目的上市案，也將考驗投資人對快速成長AI公司的胃納。金融時報先前引述六名Anthropic投資人表示，他們預期公司上市估值將達2兆美元以上，勢將超越SpaceX，成為史上規模最大的IPO。

金融時報引述四名知情人士報導，摩根士丹利目前最有希望拿下Anthropic IPO最受矚目的首席主辦承銷商角色，主導估值討論，並在避險基金、機構投資人和主權財富基金的股票配售上扮演主要角色。