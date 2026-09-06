輝達拚AI股權投資年增13倍 有助強化產業版圖

輝達（NVIDIA）在截至7月26日的過去一年裡，投資的股權價值增加逾13倍，達到990億美元，已經成為全球最大的科技公司支持者之一。輝達為強化人工智慧（AI）產業，顯然愈來愈增加運用它的巨大資本儲備。

其中包括約480億美元的上市股票及其他可交易證券、480億美元的未上市公司及其他不可交易證券，以及30億美元的權益法投資。

但與歷史更久的科技巨人相比，輝達的股權投資還是落後。例如，Google母公司Alphabet、亞馬遜（Amazon） 最近公布的財報顯示，他們的股權投資價值分別都超過1,000億美元。

輝達承諾要在2026年投入AI各領域籌資活動的資金，則已超過400億美元。

輝達投資的領域涵蓋尖端先進的AI實驗室、雲端服務商及基礎設施公司，諸如OpenAI、CoreWeave 和Nebius等。公司在財報中表示，進行這些投資的目的，是為了開擴成長機會、培育自己的生態系，並強化競爭地位。

針對一些尚在萌芽階段的技術領域，輝達也有投入。自3月以來，輝達已承諾向開發光子學及光學技術的公司投入至少65億美元。

著名經濟學家柯文（Tyler Cowen）說，輝達跨AI產業各領域，投資對象許多最終會採購自家公司晶片，這種投資策略，有望讓AI熱潮更能持久。而微軟、Alphabet、Meta其實也可以進行類似布局。

他強調，新技術要起飛，本就必須有非常龐大的資金注入，新事物常常是靠自己發展起來的。質疑輝達循環融資、AI泡沫是不是就要爆裂的人，柯文建議只要簡單問：「產品管不管用？」而他的答案很明確是肯定的。

柯文說，過去像是汽車技術、網際網路技術，熱潮後都會看到公司倒閉消失，但相關技術不會變得毫無價值。