Fed9月升息機率增加 債市拋售潮未大幅蔓延

美國非農就業數據高於預期，市場押注聯準會（Fed）9月升息機率增加，美債價格應聲下跌、走勢反向的殖利率則上升。

令人意外的是，這波債市拋售並沒有大幅蔓延到其他領域，標普500與那斯達克100指數周線依然收紅，風險資產在企業獲利支撐下仍有韌性。

彭博資訊報導，摩根大通發現，除了美債本身買賣流動性變差，股票期貨與公司債ETF幾乎不受影響。

強勁的成長和企業獲利提供大部分緩衝。在一個日益受AI驅動的市場中，引領投資熱潮的公司仍然獲利頗豐，投資者也願意為其提供資金，從而得以維持龐大的支出計畫。儘管面臨貿易衝擊和伊朗衝突，長期持有過程中，雖會遇到市場波動，但已被反覆證明是值得的。

嘉信金融研究中心固定收益研究與策略主管馬丁說：「當企業獲利年成長率超過20%時，它們似乎不太在意當前的借貸成本水準。」

到目前為止，市場衝擊是局部的。馬丁指出，CCC級債券的利差擴大，BB級和B級債券的利差卻下降。在最近這波殖利率上升中，房地產和小型股表現落後，能源和金融股則從中受益。