iPhone 18、折疊機9月10日同步亮相 特納斯出任蘋果CEO後首場發表會

蘋果秋季發表會即將在美國時間9日（台灣時間10日凌晨）登場，除將發表iPhone 18系列新品外，預料首款折疊iPhone將首度亮相，同時也是蘋果新任執行長特納斯掌舵後第一場新品發布會，預料一舉一動均將是市場關注焦點。

針對iPhone 18 Pro價格，原先外界普遍預測將落在1,399至1,499美元之間，大概上漲200至300美元，但彭博認為，最終蘋果在各方考量下，很可能只調漲100美元，藉此降低市占率流失的風險，但實際價格恐怕仍要等到發表會當天才能見分曉。

針對蘋果iPhone 18系列手機規格，據傳Pro系列預計採用台積電（2330）2奈米製程的A20 Pro晶片，並有望搭載蘋果首款自研C2數據機，支援衛星5G網路，並提升通訊省電表現；主鏡頭則有望導入可變光圈技術，讓用戶能精細控制景深與進光量，進一步強化拍攝實力。

至於外界關注的記憶體方面，目前普遍認為iPhone 18系列全面升級至12GB RAM，藉此順暢運作更複雜的Apple Intelligence模型，並提升用戶的AI體驗。

此外，iPhone 18系列在顯示螢幕部分，市場傳出原先的動態島開孔有望進一步縮小，同時採用更先進的LTPO面板，讓高階機型的顯示與省電表現更上一層樓。

至於折疊iPhone部分，外傳產品名稱為「iPhone Ultra」，售價很可能落在2,000美元，成為有史以來最貴的iPhone，但傳出為輕薄設計考量，將無法搭載最高階鏡頭與Face ID，引發市場高度議論。

「iPhone Ultra」因具備折疊應用，螢幕可視範圍較大，價格很可能從2,000美元起跳，高容量版本甚至可能達到2,500美元，而且基於不讓折疊機的機身過厚，只能導入雙鏡頭設計，而非旗艦機常見的三鏡頭設計，甚至連Face ID都被迫取消，改採指紋辨識技術。