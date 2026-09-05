川普以中斷貿易逼Fed降息 背後什麼邏輯？為何市場沒當回事？

美國總統川普4日突發驚人之語，揚言不再與一些對美順差國貿易往來，除非聯準會（Fed）調降利率。這背後是什麼邏輯？又會對美國造成什麼經濟衝擊？經濟學家與分析師對此議論紛紛。

導火線是美國8月非農就業激增16.2萬人，遠超出經濟學家預估的5.5萬人，促使市場交易員加碼押注Fed本月將升息，推估機率從報告發布前的50%升到60%左右。

逼Fed降息 與切斷貿易何干？

川普隨即在社群媒體平台上發文，以大寫英文字母寫道：「降利率，不然我將停止害我們陷入逆差的國家貿易。」他要求Fed降低借貸成本，降到「世上任何國家當中最低的利率」。川普還強調，「總統絕對有權這麼做」，連美國最高法院也承認。

他並堅稱，既然美國經濟「強勁」，就有底氣可立刻降利率。這麼做可能導致通膨惡化，但川普不認為有通膨之虞，因為他可能中斷全球貿易。

川普隨後在白宮橢圓形辦公室媒體簡報會露面時又抱怨，別國利率都比美國低。他說：「假如我們不跟他們貿易，他們根本沒錢付帳。而且，如果我們沒被善待，我們也要那麼做。要削減與某國的貿易逆差，我們只要不跟他們貿易就行。」

他接著又抨擊Fed：「我要說的很簡單，就是：我國應支付全世界最低的利率。」

市場反應淡定 Fed決策不致受影響

川普以切斷貿易往來催逼Fed降息，招致經濟學家和其他分析師批評聲四起。

Evercore分析師古哈與其團隊發布報告說，資產市場基本上漠視川普這則貼文，顯然視之為「宣洩怒氣」，而不是「可信的威脅」，因為沒見到對升息機率或者對美債殖利率、美股或美元有任何明顯的影響。這與川普去年的關稅或Fed威脅每每掀起市場價格劇烈震盪，形成鮮明的對比。

古哈認為，川普再度施壓要Fed降息，可能給Fed主席華許添麻煩，使利率決策更複雜，但此舉反而會推升、而不是降低Fed升息的可能性。不過，本月Fed升不升息，更取決於將在下周出爐的通膨報告。若是通膨仍頑強不屈，未來數月，Fed升息的可能性大於降息。

顧問公司Veda Partners經濟政策主管崔茲認為，川普企圖對負責制定利率的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）施壓，犯了一些「法律和經濟錯誤」。

崔茲回覆MarketWatch電郵採訪時指出，最令人震驚的是川普說「不降息就下令禁止對外國貿易」，因為那麼做將在美國境內「立即觸發供應震撼」。川普另一大錯誤，是聲稱自己能限制Fed的獨立性。

她說：「逼迫Fed順從川普意旨的思路，已從開除幾個FOMC成員（例如鮑爾和庫克），轉變成以禁止進口外國貨為手段、拿美國供應鏈來要脅Fed。」

但崔茲認為，此刻Fed主席華許正努力重拾抗通膨公信力，可望不為所動。

Beacon政策顧問公司管理合夥人米羅也認為，川普的貼文不會對Fed決策產生影響。他說：「川普只是在發飆罷了。」但米羅預料，在11月期中選舉前，華許可能傾向維持利率不變，避免升息。他說：「政治正凌駕數據，華許發言強硬，是因為他希望市場代勞（代為收緊金融情勢），爭取更多時間。」