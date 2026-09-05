關稅牽動成衣版圖 台灣牡蠣殼將穿越馬達加斯加進歐洲

一件橫跨亞、非、美3大洲的衣服，即將前往歐洲。台灣成衣業者飛寶在馬達加斯加設廠15年，受惠當地輸美成衣的「零關稅」優勢，站穩美國市場；如今歐盟與馬達加斯加的貿易規則正迎來變化，飛寶準備帶著台灣牡蠣殼材料製成的環保機能服，布局歐洲。

EST飛寶企業股份有限公司8月31日至9月2日於巴黎北郊Bourget，參與「巴黎國際面料及輔料展覽會」（Texworld Apparel Sourcing，以下簡稱Texworld），展出環保材質的機能性運動服與大尺碼生活服飾，並以馬達加斯加特有的猴麵包樹擺設、狐猴海報裝飾攤位，向歐洲廠商推廣其在馬達加斯加設廠的跨國生產與關稅優勢。

飛寶總經理韓佳芳接受中央社專訪時表示，飛寶老闆是移民南非近30年的華僑，熟悉非洲市場。由於馬達加斯加享有美國「非洲成長與機會法」（AGOA,African Growth and Opportunity Act）的貿易優惠，符合資格的產品可免關稅進入美國市場，成為飛寶拓展美國成衣市場的競爭力之一。

韓佳芳說明，飛寶在馬達加斯加設廠15年，共有3000名員工、72條生產線，主要美國客戶包括沃爾瑪（Walmart）、好市多公司（Costco）、網購商與運動品牌等。他們依客戶需求，從中國與台灣開發布料，在馬達加斯加加工製作，再運往美國銷售。

今年是飛寶首次到巴黎參與TexWorld展會。本屆匯集逾千家共30多國製造商，採購商多來自法國、英國、義大利、西班牙等歐洲國家。

韓佳芳解釋，由於美國關稅政策近年搖擺不定，過去曾接過歐洲訂單的飛寶，決定開始拓展歐洲客戶，以擅長的環保材質機能運動服，切入當前的歐洲成衣市場潮流。

韓佳芳表示，展會期間與瑞典、荷蘭、德國、南法等歐洲客戶互動後，發現他們重視環保，注重面料製程與機能性。例如從製紗階段即強調環境友善的玉米紗線、寶特瓶抽絲受到關注；此外，從台灣牡蠣殼、香蕉樹提取的環保面料，也吸引著歐洲目光。

韓佳芳說，多國歐洲客戶留下資訊，等待公司寄樣品後再繼續交流。

根據歐盟「貿易與經濟安全」（Trade and EconomicSecurity）資料，馬達加斯加除了與美國享有AGOA貿易優惠，也與歐盟實施經濟夥伴協定（EPA），只要符合規則的馬達加斯加產品，可以免關稅、免配額進入歐盟。

今年6月10日，歐盟與馬達加斯加等4個東南非國家完成深化版EPA談判。新版放寬與簡化現行原產地規則（Rules of Origin）。

國際勞工組織（ILO, International LabourOrganization）資料顯示，2022年與馬達加斯加相關的紡織與成衣供應鏈，創造了約18萬個正式就業機會，占該國出口總額的25%。

世界整合貿易解決方案（WITS, World IntegratedTrade Solution）統計則顯示，2023年馬達加斯加成衣出口前5大市場依序為美國、法國、南非、英國、德國。