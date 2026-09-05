川普拿經濟要脅Fed降息 連白宮經濟顧問哈塞特都搖頭

美國總統川普4日放話說，聯準會（Fed）若不「放聰明點」調降利率，他將中止跟陷美國於貿易赤字的國家貿易。華盛頓郵報社評指出，川普這種脅迫Fed的做法，連白宮國家經濟委員會主任也不認同。

華郵社評說，川普偏好的貨幣政策簡單明瞭。經濟成長遲滯怎麼辦？降利率。經濟成長火熱又該如何？也降利率。4日川普又耍新招：如果他親手挑選的Fed主席華許不配合降利率呢？拿經濟作要脅。

華郵指出，川普如果把威脅化為行動，果真對目前享有對美貿易順差的國家中斷貿易往來，將衝擊數十國，包括中國大陸、墨西哥、加拿大、越南和南韓在內。簡言之，美國許多頂尖貿易夥伴都會受影響。

但這必將重創美國經濟。華郵社評寫道：「川普若是認為利率居高不下會拖慢經濟，等著瞧切斷貿易會造成什麼後果吧。」

如果Fed主席華許如其所言，真的是抗通膨「鷹派」，那麼他勢必會抗拒川普施壓。Fed此刻毫無理由降利率。華許上周剛警告，美國通膨頑強，仍高於Fed的2%目標。事實上，以Fed偏好的指標來衡量，現在通膨率已升上3.7%，幾乎是Fed目標的兩倍。即使是剔除食物與能源價格的核心通膨，也比一年前升高3.3%。

華郵認為，周五公布超強就業數據後，再回頭看華許上月傑克森洞演說預留升息空間，是相當謹慎的做法。美國8月非農就業暴增16.2萬人，比經濟學家預測的5.5萬人多出逾10萬人，而且各行各業普遍增聘人手。失業率持穩於4.1%，比1970年2月至1999年9月期間的任一月都來得低。

在勞動市場穩中趨堅下，川普力圖在11月期中選舉前進一步刺激經濟，這麼做絕對會導致通膨惡化。從白宮官員未必人人都贊同川普施壓Fed降息，道理就不喻而明了。

白宮國家經濟委員會主任哈塞特就表示，他認為，此刻Fed按兵不動的論點「相當強」。他進一步說明：「Fed將做它想做的事。我們尊重他們的獨立性。」

哈塞特尊重Fed決策獨立自主是好事，但他所謂的「我們」，似乎不包括他老闆川普。