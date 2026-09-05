預算膨脹引發市場疑慮 日相高市滅火：預算會逐一審查

日本政府各部會先前已向財務省提出2027年度預算概算要求，總額高達143兆日圓，創下歷史新高。為此，日本首相高市早苗特別強調其編列方針，期望消除外界疑慮。

日本時事通信社報導，日本長期利率升至30年來高點，美國也加大對日本的壓力，要求日本從大規模金融寬鬆及積極財政政策轉向。

而本次預算概算要求總額數字創新高，進一步引發金融市場擔憂。高市早苗則希望向國內外詳細說明政府的政策方針，並維持其招牌政策「負責任的積極財政」。

高市早苗4日在自己的X平台帳號上發文解釋政府的預算編列方針，強調「如果是好的想法、好的政策，就應轉換為規則，允許提出真正必要的預算金額。」

不過，她也表示，各部會提出的要求「不可能全部獲得批准」，表明政府將逐一審查。

2027年度的概算要求總額，較前一年度的約122兆日圓（約新台幣24.8兆元）大幅增加。高市早苗解釋，政府正「逐步擺脫依賴追加預算」。

她強調，將過去編列於追加預算的項目納入年度初始預算，反而能「花更多時間反覆討論」，有助於確保「預算紀律」。

然而，8月底各部會概算要求截止後，總額達約143兆日圓（約新台幣29兆元）的消息傳出，長期利率隨即升至3%區間，市場對財政紀律的疑慮反應敏感。

日本的利率走勢也受到美國市場關注，外界甚至擔心將對美國經濟造成影響。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）9月1日透露，他已向日本表示，日本應該「停止包含財政擴張在內的再通膨（Reflation）政策」。

日本政府則以高市早苗在X上的發文等方式積極「滅火」。日本財務大臣片山皋月3日在接受記者採訪時表示，貝森特「沒有特別提出要求」。政府人士則認為，「貝森特的發言重點在於支持『高市經濟學』」。

日本首相官邸高層官員表示：「高市政府採取的是『負責任的積極財政』。歸根結柢，就是要好好向外界說明。」