快訊

曾是泳壇希望…27歲性感女星下海狂接單 飯店同床黑道大哥

國內油價連6周凍漲！國際油價大漲 中油吸收金額擴大

活動突喊卡！藏壽司6日起終止「吉伊卡哇」扭蛋聯名 疑員工行為不當

聽新聞
0:00 / 0:00

擅將報導文章用於訓練AI OpenAI微軟再遭美2報社提告

中央社／ 紐約4日綜合外電報導
OpenAI再遭美2報社提告。路透社
OpenAI再遭美2報社提告。路透社

繼「紐約時報」後，「西雅圖時報」和「新聞日報」（Newsday）今天向美國法院遞狀控告人工智慧（AI）開發商OpenAI和其大股東微軟，指控其未經許可複製報導內容訓練自家模型。

路透社報導，「西雅圖時報」（The Seattle Times）和總部位於紐約長島「新聞日報」在向紐約南區聯邦地區法院（District Court for the Southern District of NewYork）遞交的訴狀中說，OpenAI與微軟（Microsoft）涉將其網站包括須付費訂閱的內容收集導入這兩家公司用於訓練及運作自家AI產品的資料集（dataset），這些產品包括ChatGPT、Copilot和微軟搜尋引擎Bing的AI功能。

西雅圖時報和新聞日報指控，OpenAI和微軟的AI產品因此能重製其報導內容、以近似方式改寫新聞，還能提供用戶解答，從而減少民眾造訪這些媒體的網站或付費訂閱的需求。

這兩家報社要求法院下令OpenAI和微軟銷毀其報導內容複本，以及含有這些內容的訓練用資料集或AI模型。

OpenAI的1名發言人未特別針對這起訴訟置評，僅表示其模型是以公開可得的資料來訓練，並依據「合理使用」（fair use）原則。

微軟的1名發言人則以電子郵件回覆說：「這起訴訟令我們意外，我們理解在地新聞的重要性，也一貫樂意坐下來尋求這類爭議的解決之道。」

「紐約時報」（The New York Times）已於2023年對OpenAI和微軟提起類似訟案，指控這兩家公司未經許可使用數百萬則其報導文章來訓練OpenAI的熱門聊天機器人，案件尚在審理中。

目前已有數十起這類訴訟，版權方指控OpenAI、Anthropic及Meta等公司不當使用其擁有的內容來訓練自家AI系統。

OpenAI

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

OpenAI、紐時訴訟 美司法部介入

OpenAI高層早知道？AI代理「集體越獄」 繞過限制劫持德國網站

路透踢爆：OpenAI代理劫持並編輯德國維基 高層知情數周不報

輝達129億美元併購AI開源平台Hugging Face 跨足非硬體領域

相關新聞

美銀：美債殖利率已觸頂 民主黨11月大勝將導致美債漲到年底

美銀（BofA）股票策略師團隊表示，鑒於美國總統川普的支持率在35%至40%低檔徘徊，民主黨在11月期中選舉橫掃國會參、眾兩院的可能性已升高，那意味市場將傾向規避風險，導致美股和美元下跌，美債漲到年底。

9月能否升息？川普揚言不降息便停止往來 開盤前先回顧5國際大事

美國8月就業意外強勁，使聯準會（Fed）9月升息的理由更加充分，總統川普卻反向施壓，要求Fed降息，甚至揚言若不降息，就停止和美國有貿易逆差的國家往來。以下是下周開盤前，最值得回顧的五件國際要聞：

美股升息陰霾罩頂 費半卻逆勢漲3.4%…下周CPI定方向

美股下周焦點將從就業轉向通膨。美國8月就業遠優於預期，使聯準會（Fed）本月升息機率直逼六成，周四、周五接連公布的生產者物價指數（PPI）和消費者物價指數（CPI），可能成為Fed 9月15至16日開會是否升息的最後關鍵。與此同時，美國10年期公債殖利也逼向市場警戒的5%，也可能成為美股另一道壓力。

川普揚言加新關稅 日經濟產業部長：日美關稅協議「不變」

日本經濟產業大臣赤澤亮正4日在華府與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）會談，雙方確認，在關稅措施方面，日...

擅將報導文章用於訓練AI OpenAI微軟再遭美2報社提告

繼「紐約時報」後，「西雅圖時報」和「新聞日報」（Newsday）今天向美國法院遞狀控告人工智慧（AI）開發商OpenAI...

全球最大…挪威主權基金 減碼800億美元美國公債

全球最大主權財富基金挪威主權基金已提案，降低持有的公債占比，可能減碼美國公債約800億美元，轉為尋求其他類型債券以提高報酬率，在美債殖利率處於多年高點之際，相關的賣盤可能加重市場壓力，並牽動全球固定收益資產定價。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。