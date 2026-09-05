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美銀：美債殖利率已觸頂 民主黨11月大勝將導致美債漲到年底

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美銀（BofA）股票策略師團隊表示，民主黨在11月期中選舉橫掃國會參、眾兩院的可能性已升高，意味市場將傾向規避風險，導致美股和美元下跌，美債漲到年底。美聯社
美銀（BofA）股票策略師團隊表示，民主黨在11月期中選舉橫掃國會參、眾兩院的可能性已升高，意味市場將傾向規避風險，導致美股和美元下跌，美債漲到年底。美聯社

美銀（BofA）股票策略師團隊表示，鑒於美國總統川普的支持率在35%至40%低檔徘徊，民主黨在11月期中選舉橫掃國會參、眾兩院的可能性已升高，那意味市場將傾向規避風險，導致美股和美元下跌，美債漲到年底。

MarketWatch報導，美銀策略師哈奈特指出，民主黨若大獲全勝，隱憂是政策可能從「民粹資本主義」轉向「民粹社會主義」，並逆轉減稅和鬆綁監管的趨勢。那將不利獲利展望，導致每股盈餘（EPS）預測遭調降。整體而言，政局變化可能抑制富者愈富的K型財富分布，以及近年暴增的人工智慧（AI）資本支出。

這種看法的背後邏輯是，假定民主黨政策會導致成長下滑，那可能壓低美債殖利率，而美元則會隨著與他國貨幣的利差縮小而貶值。如此一來，美債可謂第4季真正的「逆向操作」，在哈奈特所謂「除債券外什麼都行」時期結束後尤然。

美國公債10年期滾動報酬率目前掉到負2%，是過去一世紀以來最糟。但哈奈特說，歷史經驗顯示，長期報酬率變負值，反而是絕佳切入點，如同1959年12月和1981年9月的情況所示。

哈奈特指出，隨著期中選舉迫近，選民對一些數據特別敏感，例如汽油漲到每加侖4美元、日圓匯率貶到160兌美元、美國長債殖利率飆破5%，這說明了川普政府為何急著在這些價位干預匯市與債市，而且試圖喊話壓低油價。

他預期，央行將收緊貨幣政策以重拾公信力並抑升公債殖利率，所以市場推估歐洲央行（ECB）10日升息機率高達99%，聯準會（Fed）9月16日會後升息1碼（0.25個百分點）機率約五五波，市場更普遍預期日本銀行（BOJ）將在9月18日緊縮貨幣政策。

調高短期利率應會發揮降低長債殖利率的作用，這正是為什麼哈奈特認為此刻已觸及「殖利率頂峰」。

民主黨 美債殖利率

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