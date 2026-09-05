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下周開盤前 五件值得回顧的國際大事

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
輝達同意斥資129.3億美元收購開放權重AI模型平台Hugging Face，並以35億美元認購聯發科可轉債，將版圖從AI晶片擴張至模型、軟體、客製化晶片和資料中心。歐新社
輝達同意斥資129.3億美元收購開放權重AI模型平台Hugging Face，並以35億美元認購聯發科可轉債，將版圖從AI晶片擴張至模型、軟體、客製化晶片和資料中心。歐新社

美國8月就業意外強勁，使聯準會（Fed）9月升息的理由更加充分，總統川普卻反向施壓，要求Fed降息，甚至揚言若不降息，就停止和美國有貿易逆差的國家往來。以下是下周開盤前，最值得回顧的五件國際要聞：

1. 就業太強Fed升息聲起 川普卻撂狠話：不降息 就不跟貿易逆差國做生意

美國8月非農就業增加16.2萬人，幾乎是市場預估三倍，失業率維持4.1%，顯示就業市場仍有韌性。數據公布後，Fed 9月升息機率從約55%升至62%，美股和短期美債價格走低。川普隨即再度施壓Fed，要求主席華許和理事降息，甚至揚言若不降息，就停止和造成美國貿易逆差的國家做生意。他稍後更表示，美國利率應降至1%甚至0.5%。

2. 輝達豪砸164億美元 上下夾攻AI生態系

輝達同意斥資129.3億美元收購開放權重AI模型平台Hugging Face，並以35億美元認購聯發科可轉債，將版圖從AI晶片擴張至模型、軟體、客製化晶片和資料中心。Hugging Face擁有逾1,800萬名開發者，可協助輝達擴大開放模型生態系，壓低企業採用AI的成本，進而刺激運算需求。聯發科則將採用NVLink Fusion，協助客戶開發可接入輝達機櫃系統的客製化AI晶片。面對大型客戶加速自研晶片，輝達即使不包辦每顆處理器，仍可掌握互連、記憶體和系統架構，同時牽制OpenAI和Anthropic的封閉模型。

3. 美股升息陰霾罩頂 費半卻逆勢漲3.4% 下周CPI定方向

美股下周焦點轉向通膨。8月就業遠優於預期，Fed本月升息機率直逼六成，周四PPI和周五CPI可能成為9月是否升息的最後關鍵。10年期美債殖利率升至4.783%，逼近市場警戒的5%，美股周五全面收低。不過，記憶體和資料儲存股逆勢走強，費城半導體指數大漲逾3.4%，美光勁揚6%、台積電ADR漲2.9%，輝達也漲0.8%。

4. 美無人機關稅築高牆 陸製品稅率100%、台灣迎轉單契機

美國對無人機課徵的新關稅3日生效，重量超過25公斤或採用熱成像技術的產品稅率高達100%，主要衝擊中國大陸；台灣、歐盟、日本、南韓和瑞士產品則適用15%。川普政府希望藉此降低對大陸無人機技術的依賴，但美國本土產能仍不足以填補需求缺口。新關稅可望使AeroVironment等美國無人機業者受惠，也可能促使訂單轉向台灣等盟國供應鏈。不過，盟國產品仍須負擔關稅，且美方持續收緊進口及技術管制，實際轉單效應仍待觀察。

5. PIMCO尋找AI下一波贏家　減碼科技七雄、加碼亞洲供應鏈

品浩（PIMCO）執行副總裁暨投資組合經理人盛宜銘（Emmanuel S. Sharef）指出，AI熱潮下一波贏家可能不在高價位的美國科技巨人，而是亞洲AI供應鏈、中國大陸金融及醫療保健股。他目前減碼多數超大規模雲端業者和「科技七雄」，並加碼亞洲，看好AI資料中心大舉投資，將帶旺半導體零組件、散熱、纜線互連、光學設備、電源及營建設備需求。PIMCO也看好生技和生命科學，以及波動較低的中國大陸金融股和受惠資料中心、稀土需求的原物料股。

Fed 降息 升息

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美股下周焦點將從就業轉向通膨。美國8月就業遠優於預期，使聯準會（Fed）本月升息機率直逼六成，周四、周五接連公布的生產者物價指數（PPI）和消費者物價指數（CPI），可能成為Fed 9月15至16日開會是否升息的最後關鍵。與此同時，美國10年期公債殖利也逼向市場警戒的5%，也可能成為美股另一道壓力。

下周開盤前 五件值得回顧的國際大事

美國8月就業意外強勁，使聯準會（Fed）9月升息的理由更加充分，總統川普卻反向施壓，要求Fed降息，甚至揚言若不降息，就停止和美國有貿易逆差的國家往來。以下是下周開盤前，最值得回顧的五件國際要聞：

全球最大…挪威主權基金 減碼800億美元美國公債

全球最大主權財富基金挪威主權基金已提案，降低持有的公債占比，可能減碼美國公債約800億美元，轉為尋求其他類型債券以提高報酬率，在美債殖利率處於多年高點之際，相關的賣盤可能加重市場壓力，並牽動全球固定收益資產定價。

Anthropic拚期中選舉前掛牌 華爾街搶食2兆美元估值IPO大餅

Anthropic正加速推進首次公開募股（IPO），但掛牌時程晚於原先預期。路透引述知情人士報導，這家Claude開發商最快可能9月底公開招股書，10月中旬開始向投資人推介，並力拚在11月美國期中選舉前完成掛牌。有投資人估計，Anthropic上市估值可能達2兆美元以上，勢將超越SpaceX，成為史上規模最大的IPO。

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美國8月就業意外強勁，使聯準會（Fed）9月升息的理由更加充分，總統川普卻反向施壓，要求Fed降息，甚至揚言若不降息，就停止和美國有貿易逆差的國家往來。Fed主席華許如今面臨兩難：升息可能招致川普不滿，按兵不動又可能和自己近日的鷹派談話牴觸，損及Fed公信力。

出新招施壓？川普揚言若Fed不降息 將與貿易逆差國停止貿易

美國總統川普4日在自家社群平台Truth Social發文，呼籲聯準會降低利率，否則他將停止與美國存在貿易逆差的國家進行貿易。

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