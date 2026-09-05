Anthropic拚期中選舉前掛牌 華爾街搶食2兆美元估值IPO大餅

Anthropic正加速推進首次公開募股（IPO），但掛牌時程晚於原先預期。路透引述知情人士報導，這家Claude開發商最快可能9月底公開招股書，10月中旬開始向投資人推介，並力拚在11月美國期中選舉前完成掛牌。有投資人估計，Anthropic上市估值可能達2兆美元以上，勢將超越SpaceX，成為史上規模最大的IPO。

路透引述兩名知情人士報導，Anthropic原本預料最快下周公開IPO說明書，正式啟動上市最後階段，但最新規畫已把時間延至9月底。消息人士表示，該公司最快可能10月中旬開始向投資人推介IPO，並在11月期中選舉前數日完成上市，不過上市時程仍可能隨市場情勢、監管審查及其他準備工作調整。

Anthropic也正準備敲定150億美元循環信用額度。路透引述一名知情人士報導，循環信用額度敲定後，包括參與融資銀行的分析師在內，各方分析師預料將和Anthropic會面。一般企業通常會在分析師會議後等待數周才公開說明書，但由於分析師對Anthropic已有相當了解，這段時間可能縮短。

這樁IPO可望成為華爾街歷來最受矚目的上市案，也將考驗投資人對快速成長AI公司的胃納。金融時報先前引述六名Anthropic投資人表示，他們預期公司上市估值將達2兆美元以上。若以這項估值掛牌，早期投資人可望實現數百億美元收益。

SpaceX今年6月才以約1.78兆美元估值掛牌，募得創紀錄的860億美元。若Anthropic最終以2兆美元以上估值上市，將超越SpaceX，寫下全球IPO新紀錄。

華爾街投銀也正積極爭取這筆大生意。金融時報引述四名知情人士報導，摩根士丹利目前最有希望拿下Anthropic IPO最受矚目的首席主辦承銷商角色，主導估值討論，並在避險基金、機構投資人和主權財富基金的股票配售上扮演主要角色。高盛預料負責Anthropic掛牌初期的價格穩定操作。摩根大通、花旗和巴克萊也可能取得重要角色。路透也引述消息人士指出，摩根士丹利、高盛、摩根大通和花旗都已參與Anthropic的IPO籌備工作。

Anthropic近一年身價大幅攀升，但營收成長並未完全達到最樂觀投資人的期待。金融時報報導，Anthropic今年8月告訴股東，7月營收換算成年率約650億美元，高於5月的470億美元，但低於部分投資人原先預期的800億美元以上。

Anthropic同時面臨OpenAI競爭。金融時報引述知情人士報導，OpenAI預料最快明年初上市，摩根士丹利和高盛也將爭取承辦IPO。部分人士警告，OpenAI近幾個月聲勢再起，可能影響投資人願意給Anthropic的評價。