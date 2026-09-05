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美就業數據強勁加深升息預期 美股多數收黑
美國公布8月新增就業人數遠高於預期，讓外界對聯準會（Fed）將升息以抑制通膨的預期升高，美股今天多數收黑。
道瓊工業指數終場下跌271.86點，或0.51%，收在53414.25點。
標準普爾500指數下跌29.11點，或0.38%，收在7718.60點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌77.07點，或0.29%，收在26506.99點。
費城半導體指數上漲383.133點，或3.38%，收在11735.262點。
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