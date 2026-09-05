美就業數據強勁加深升息預期 美股多數收黑

福斯汽車（VW）監事會3日通過名為「2030未來計畫」的整頓計畫，將再裁減約五萬名員工，加上先前已達成協議的另外五萬人，總計將裁員10萬名員工，並在2035年前將旗下車款陣容減半，德國境內的四座工廠也將考慮另做其他用途，是該公司史上最大規模的整頓計畫。福斯股價聞訊上漲7.9%。

2026-09-05 01:40