川普命聯準會降息 否則與貿易逆差國停止往來

美國總統川普今天以8月非農就業數據強勁作為由，施壓聯邦準備理事會（Fed）降息，否則將與對美方存在貿易逆差的國家停止貿易往來。

綜合法新社與財經媒體CNBC報導，川普（DonaldTrump）在自家社群媒體平台「真實社群」（TruthSocial）發文說，「調降利率，因為美國的信用較不久前強大許多！」，並以全部大寫字體表示，「調降利率，否則我將切斷對我們存在貿易逆差國家的貿易往來」。

這個訊息顯示川普對聯準會重啟施壓。自川普任命華許（Kevin Warsh）接替鮑爾（Jerome Powell）擔任Fed主席後，他對已暫緩施壓聯準會一段時間。

表面來看，揚言終止美國與對美方存在貿易逆差國家的貿易往來，可謂極端之舉，畢竟美國對數以十計國家存在龐大貿易逆差，當中也包含美國主要貿易夥伴。

針對這篇貼文，白宮暫未對CNBC請求提供更多資訊一事做出回應。

長期主張降低利率的川普，常對美國與其他國家存在貿易逆差表示不滿。

他指出：「一個強大國家意味較低的利率、更好的信用，就這麼簡單。我們應該擁有全球最低的利率」，就像過去一樣。

川普在貼文最後表示：「聯準會和它的偉大新領袖必須學聰明一點，展現愛國情操。高利率使美國陷入非常不公平的劣勢，我不容許這種情況發生！」