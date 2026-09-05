「買戰略影響力」 輝達129.3億美元併購開源平台

輝達三日宣布，以一二九點三億美元收購開源碼人工智慧（ＡＩ）模型託管平台Hugging Face。輝達執行長黃仁勳隨後也發布公開聲明表示，「雙方將共同擴展Hugging Face平台規模、強化其基礎設施，並讓全球開發人員與機構得以更廣泛地使用ＡＩ」。

黃仁勳說，多年來，輝達始終致力於推動開放權重模型，透過長期投資並對Hugging Face等開源平台做出重大貢獻。輝達已在Hugging Face貢獻數百個開放模型與資料集。

Hugging Face執行長德朗格說，該公司今夏稍早接觸輝達，討論潛在交易，因為「Hugging Face與整體開源ＡＩ已達轉捩點，需要更多、更多的資源，以及更大的規模和更多能見度」，而輝達是Hugging Face的「完美歸處」。

有趣的是，輝達收購Hugging Face之路也是充滿波折，輝達二○二三年就參與Hugging Face的Ｄ輪籌資，去年提議加碼投資五億美元但遭拒絕，原因之一是希望維持平台獨立。

根據這樁輝達歷來最大手筆的併購交易，輝達將支付約一一九億美元給Hugging Face的投資人，並且提供上看十億美元的股票留才計畫，給願意加入輝達的員工，交易預定二○二七年前完成，但可能面臨反托辣斯當局的嚴加檢視。

輝達收購Hugging Face後，將掌控全球ＡＩ應用的關鍵通路之一，並更直接觸及開放模型榮景的商機，能更加理解開發者使用ＡＩ的方式與模型。ＩＧ集團首席技術分析師魯道夫認為，輝達顯然是盡可能以目前的獲利，買下戰略影響力，雄心遠不止於賣晶片。