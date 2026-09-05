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美8月就業超預期 升息氣氛變濃

聯合報／ 編譯湯淑君葉亭均／綜合報導
美國8月非農就業大增16.2萬人，遠超出預期。路透
美國8月非農就業大增16.2萬人，遠超出預期。路透

美國八月非農就業激增逾十六萬人，遠超過華爾街預期，顯示勞動市場動能比預期強，在聯準會（Fed）本月中決策會議登場前，可能強化升息展望。市場焦點將轉向下周出爐的通膨數據。

美國勞工統計局四日公布，八月非農就業暴增十六點二萬人，遠高於彭博訪調經濟學家預估的五點五萬人，且前兩個月的數據也上修。其中，七月數據出現戲劇性轉折，從初估的減少二點三萬人，修正為增加二點一萬人。失業率持穩於百分之四點一。

就業報告發布前，金融市場已調降對聯準會本月十五日至十六日決策會後升息的預期。期貨市場交易員加碼押注聯準會本月將提高利率，推估升息機率從報告發布前的百分之五十躍上百分之六十。

最新數據顯示，美國勞動市場在伊朗戰爭的不確定性與通膨衍生的壓力下，依然強勁成長。聯準會決策官員可能視之為增強升息的論據。不過，在聯準會目前焦點從就業轉向通膨的情況下，之後出爐的消費者物價指數（ＣＰＩ）對利率決策可能更為關鍵。

不過，曾精準預測網路泡沫與二○○八年房市危機的重量級經濟學家席林（Gary Shilling）警告說，消費領域正發出警訊，可能預示美國經濟在未來一年陷入衰退。

席林表示，隨著能源價格高昂，且利率可能維持高檔更久，「消費者正發出訊號，顯示美國經濟並沒有那麼好。我們仍認為，未來一年發生經濟衰退的機率為百分之六十至百分之七十」，「也不排除出現停滯性通膨的可能性」。

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