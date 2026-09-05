美就業超強！遠超過華爾街預期 升息機率大增

美國8月非農就業激增逾16萬人，遠超過華爾街預期，顯示勞動市場動能比預期強，在聯準會（Fed） 本月中決策會議登場前，可能強化升息展望。市場焦點將轉向下周出爐的通膨數據。

美國勞工統計局4日公布，8月非農就業暴增16.2萬人，遠高於彭博訪調經濟學家預估的5.5萬人，且前兩個月的數據也上修。其中，7月數據出現戲劇性轉折，從初估的減少2.3萬人，修正為增加2.1萬人。失業率持穩於4.1%。

就業報告發布前，金融市場已調降對Fed本月15日至16日決策會後升息的預期。期貨市場交易員加碼押注Fed本月將提高利率，推估升息機率從報告發布前的50%躍上60%。

最新數據顯示，美國勞動市場在伊朗戰爭的不確定性與通膨衍生的壓力下，依然強勁成長。Fed決策官員可能視之為增強升息的論據。

不過，在Fed目前焦點從就業轉向通膨的情況下，下個月出爐的消費者物價指數（CPI）對央行利率決策可能更為關鍵。