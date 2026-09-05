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OpenAI 推「史上最聰明」模型

經濟日報／ 編譯簡國帆、記者蘇嘉維／綜合報導
OpenAI發布最新款人工智慧（AI）模型「GPT-6 Astra」。路透
OpenAI發布最新款人工智慧（AI）模型「GPT-6 Astra」。路透

OpenAI 3日宣布推出最新AI模型GPT-6 Astra，為公司歷來最強、「舉世最聰明的模型」，在軟體工程、科學與網路安全的表現都領先市場，宣示已從同業Anthropic手上奪回技術領先優勢，這也是超過一年以來OpenAI更新ChatGPT版本。

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）表示，這項技術將帶來「創業、創意、經濟成長與科學發現的繁榮。OpenAI表示，在高難度數學測驗模型FrontierMath Tier 4 測試中，達到98％的高分刷新技術，協助解決數學領域長期懸而未決的開放性難題。

隨著OpenAI推出最新AI模型GPT‑6 Astra後，未來有望吸引更多AI用戶加入，屆時將可望推動OpenAI的AI算力需求更強勁，使AI基建商機持續向上成長。

法人指出，OpenAI目前主要透過雲端服務大廠（CSP）及NeoCloud等廠商租用大量AI算力，其中鴻海（2317）、廣達、緯創等ODM廠都分別打入CSP、NeoCloud的AI伺服器供應鏈，後續OpenAI自研晶片打造的ASIC伺服器需求若快速崛起，台灣ODM廠亦有望拿下新一波商機，持續受惠這波AI商機。

OpenAI表示，已先對率先使用最強模型的「Daybreak」計畫企業用戶，推出GPT-6 Astra，並計劃釋出增添資安護欄版本的新模型，給付費ChatGPT Plus用戶使用，兩款產品都安裝避免用戶取得最先進資安能力的護欄措施，Astra正接受美國政府評估，確保能安全地公開發布。

值得注意的是，OpenAI特別將GPT‑6 Astra與競爭對手Anthropic的高階AI模型Claude Fable 5.1在電腦運算、程式碼撰寫、學術、科技與生技、資安等相關領域做對比，在各項評比中都勝過Claude Fable 5.1，顯示GPT‑6 Astra表現具備在高階AI模型居冠的水準。

模型 數學 奧特曼

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