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美國柴油價格創新高 10月情況會更糟…加重川普政治壓力
中東戰事擾亂供應，已把美國柴油價格推上空前新高價位，這將加重產業、消費者和農民的成本負擔，使美國總統川普在11月期中選舉前承受更大的政治壓力。
美國汽車協會（AAA）公布，全美平均柴油價格已漲到每加侖5.85美元，創新高紀錄，超越2022年俄烏戰爭爆發後寫下的紀錄。
燃料價格最近飛漲，反映伊朗戰爭陷入僵局和烏克蘭攻擊俄羅斯煉油廠，加劇煉油產能萎縮。
顧問公司Energy Aspects創辦人Amrita Sen表示，柴油價格必須持續維持在高價位，相當於每桶200美元左右，才能迫使民眾減少使用。她說：「我們看不出有任何解決辦法，除非價格導致需求破壞。」
分析師指出，10月起情況可能更糟，因為收穫季、初冬取暖需求、美國煉油廠進行例行維修，都可能造成柴油供應進一步吃緊。
柴油價格高漲，也可能助燃通膨，在11月期中選舉前觸怒美國選民，進而衝擊川普所屬的共和黨選情。川普本周在白宮與石油公司主管晤談，敦促他們協助壓低燃料價格。
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