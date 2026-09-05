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挪威主權基金擬砍美債 減持金額估800億美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

全球最大主權財富基金挪威主權基金已提案，降低持有的公債占比，可能減碼美國公債約800億美元，轉為尋求其他類型債券以提高報酬率，在美債殖利率處於多年高點之際，相關的賣盤可能加重市場壓力，並牽動全球固定收益資產定價。

管理挪威主權基金的挪威央行投資管理公司（NBIM），1日致函挪威財政部，建議調降該基金基準債券指數中的公債比重至50%，低於目前的70%，從而能購買收益率較高的其他形式已開發市場債券，例如抵押擔保證券（MBS）與開發銀行發行的債券。這些MBS大多由政府機構擔保，意味著挪威對美國政府違約的曝險只會稍微降低，但能獲得略高於美國公債的收益率。

根據提案，美國公債的比重將下調12.2個百分點，美國非政府固定收益部位則提高11.4個百分點。英國金融時報（FT）估算，這項提案可能調降挪威主權基金的政府公債配置額約1,060億美元，多數減持的證券可能都是美國公債，減持額可能接近800億美元，對英國公債的配置可能不變，日本公債的配置占比可能提高2.8個百分點。

NBIM發言人表示，這封信函只是「建議」，為財政部要在明年1月前彙整來自「專家委員會」更廣泛建議的一環，財政部將在明年春季向國會呈交最終建議。

發言人也說，挪威主權基金的美元曝險依然「基本不變」。

根據信函內容，該基金的美元曝險只會減少0.5個百分點，顯示這項調整並非將資金撤離美國，而是由公債轉向其他美元計價債券。

隨著各國政府債務水準與公債拋售潮的憂慮升溫，這封由挪威央行總裁巴切與NBIM執行長譚俊署名的信函，是要回應挪威財政部今年稍早對於主權基金關於債券投資組合權重的提問，也發表於挪威央行的網站上。

美債 挪威 主權基金

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