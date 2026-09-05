全球糧價8月攀四年高點

聯合國糧農組織（FAO）4日說，全球糧價上月漲到2022年底以來最高價位，反映惡劣天氣及中東和黑海戰爭的影響，加深主食供應顧慮。

追蹤一籃子國際糧食大宗商品每月價格變化的FAO糧價指數，8月平均為133.3，是2022年11月來最高，但比2022年3月俄羅斯大規模侵略烏克蘭後所見的紀錄高點回落將近17%。7月指數修正為130.8。

歐洲極端熱浪和乾旱、嚴重聖嬰現象（El Niño）天氣型態可能帶來威脅，以及烏克蘭和伊朗戰爭擾亂糧食貿易，都衝擊農產品市場，穀物價格已衝上三年高峰，糖價也漲上一年高點。

FAO首席經濟學家扎雷洛說：「全球糧價8月上漲是個警訊，顯示風險溢價重返糧食市場：氣候震撼、地緣政治緊張衝突，以及貿易物流受阻，合力縮減糧食供應預期。」

追蹤穀物、植物油、糖、肉類和乳品的FAO價格指數，8月全面上揚。

FAO報告指出，歐洲的極端天氣影響玉米和糖用甜菜收成，以及牲畜產量；聖嬰現象來勢洶洶，也升高對植物油和糖產出的顧慮。

俄烏戰爭打了四年半，已限縮兩國的穀物出口。美伊衝突迭起，也使栽種穀物所需的肥料供應受限。

同日，FAO發布另一份報告，調降對2026年全球穀物產量預測，比7月預測值調降340萬公噸，降至29.8億噸，雖比2025年水準低2%，仍然是史上次高收成紀錄。