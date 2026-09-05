聽新聞
0:00 / 0:00

全球糧價8月攀四年高點

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

聯合國糧農組織（FAO）4日說，全球糧價上月漲到2022年底以來最高價位，反映惡劣天氣及中東和黑海戰爭的影響，加深主食供應顧慮。

追蹤一籃子國際糧食大宗商品每月價格變化的FAO糧價指數，8月平均為133.3，是2022年11月來最高，但比2022年3月俄羅斯大規模侵略烏克蘭後所見的紀錄高點回落將近17%。7月指數修正為130.8。

歐洲極端熱浪和乾旱、嚴重聖嬰現象（El Niño）天氣型態可能帶來威脅，以及烏克蘭和伊朗戰爭擾亂糧食貿易，都衝擊農產品市場，穀物價格已衝上三年高峰，糖價也漲上一年高點。

FAO首席經濟學家扎雷洛說：「全球糧價8月上漲是個警訊，顯示風險溢價重返糧食市場：氣候震撼、地緣政治緊張衝突，以及貿易物流受阻，合力縮減糧食供應預期。」

追蹤穀物、植物油、糖、肉類和乳品的FAO價格指數，8月全面上揚。

FAO報告指出，歐洲的極端天氣影響玉米和糖用甜菜收成，以及牲畜產量；聖嬰現象來勢洶洶，也升高對植物油和糖產出的顧慮。

俄烏戰爭打了四年半，已限縮兩國的穀物出口。美伊衝突迭起，也使栽種穀物所需的肥料供應受限。

同日，FAO發布另一份報告，調降對2026年全球穀物產量預測，比7月預測值調降340萬公噸，降至29.8億噸，雖比2025年水準低2%，仍然是史上次高收成紀錄。

中東 伊朗戰爭 俄羅斯

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

聯合國糧農組織：乾旱與戰爭推升8月食品價格

歐元區8月通膨 攀三年高點

普丁鬆口俄烏有望和談 路透報導兩國有機會達成協議

美國汽油價格勁揚 克魯曼：川普咎由自取

相關新聞

「買戰略影響力」 輝達129.3億美元併購開源平台

輝達三日宣布，以一二九點三億美元收購開源碼人工智慧（ＡＩ）模型託管平台Hugging Face。輝達執行長黃仁勳隨後也發布公開聲明表示，「雙方將共同擴展Hugging Face平台規模、強化其基礎設施，並讓全球開發人員與機構得以更廣泛地使用ＡＩ」。

Lululemon財報冷颼颼 第2季營收不如預期、連兩季下修展望

運動服飾大廠Lululemon Athletica連續第二季下修全年業績展望，加上第2季營收與同店銷售均不如預期，4日早盤股價重摔逾18%，自2025年初以來累計暴跌近七成。這讓即將在下周接掌兵符的新執行長歐尼爾（Heidi O'Neill）面臨嚴峻考驗，她必須設法扭轉產品創新不足、市占持續流失的困境。

南韓要把股票、基金代幣化

南韓政府計劃打造基礎設施，將股票、債券及基金等傳統證券代幣化，並在這套系統預定於明年2月上線前，將證券型代幣發行（STO）的範圍擴大到零碎投資商品之外。

全球糧價8月攀四年高點

聯合國糧農組織（FAO）4日說，全球糧價上月漲到2022年底以來最高價位，反映惡劣天氣及中東和黑海戰爭的影響，加深主食供應顧慮。

1分鐘看世界／福斯史上最大整頓計畫 將裁員10萬人 車款減半

福斯汽車（VW）監事會3日通過名為「2030未來計畫」的整頓計畫，將再裁減約五萬名員工，加上先前已達成協議的另外五萬人，總計將裁員10萬名員工，並在2035年前將旗下車款陣容減半，德國境內的四座工廠也將考慮另做其他用途，是該公司史上最大規模的整頓計畫。福斯股價聞訊上漲7.9%。

小米汽車明年開進歐洲市場 與八家德國經銷商簽合作備忘錄

小米集團今年首次參展德國柏林國際消費電子展（IFA），並宣布將於2027年進入包括德國在內的歐洲市場。小米方面表示，若能在歐洲市場取得成績，進入別的市場就會相對容易。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。