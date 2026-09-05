聽新聞
0:00 / 0:00

Lululemon財報冷颼颼 第2季營收不如預期、連兩季下修展望

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
Lululemon第2季營收與同店銷售均不如預期，拖累股價崩跌。（路透）
Lululemon第2季營收與同店銷售均不如預期，拖累股價崩跌。（路透）

運動服飾大廠Lululemon Athletica連續第二季下修全年業績展望，加上第2季營收與同店銷售均不如預期，4日早盤股價重摔逾18%，自2025年初以來累計暴跌近七成。這讓即將在下周接掌兵符的新執行長歐尼爾（Heidi O'Neill）面臨嚴峻考驗，她必須設法扭轉產品創新不足、市占持續流失的困境。

Lululemon將2026會計年度營收預測調降至103.5億至105億美元，從原先預估的持平至最多下滑1%，大幅下修為年減5%至7%。每股盈餘預估同步調整，由10.95至11.15美元降至9.48至9.73美元。

截至8月2日止的第2季財報表現慘淡。Lululemon營收年減4%至24.2億美元，低於市場預期的24.6億美元。同店銷售大跌9%，是疫情以來首度出現負成長。淨利為3.292億美元，不如去年同期的3.709億美元。不過，受惠於1.345億美元關稅退款及410萬美元相關利息，毛利率逆勢增加2個百分點至60.5%。

區域表現方面，向來是營收支柱的美洲市場營收衰退8%，遠不如去年同期1%的正成長。中國市場按固定匯率計算的營收也意外下滑2%，與去年同期24%的增幅形成強烈對比。Lululemon先前在萬里長城舉辦行銷活動，表演竟然用了日式太鼓，引發負面評論，也是當地業績轉弱的因素之一。

品牌競爭力下滑，才是更深層的病灶。GlobalData董事總經理桑德斯直言，該公司產品組合乏善可陳，非核心商品過多，既無時尚感也缺乏技術創新，「消費者已經不願意為平庸產品支付溢價」。

Lululemon的核心商品緊身褲銷量驟降約20%，該公司雖然試圖轉向時下流行的寬鬆版型，但至今未能填補需求缺口。

即將走馬上任的歐尼爾背負沉重期待，但市場對她質疑不斷。她過去在Nike任職的後期，該品牌正好陷入低潮，華爾街因此對這項人事任命多所保留。投資人將密切觀察她能否迅速推動產品創新、重振品牌吸引力，並從Alo Yoga及Vuori等新興對手的手中把市占搶回來。

Lululemon 財報 營收

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

惠普財報佳 股價不捧場

這檔EV充電股財報優預期 一天狂飆近75% 執行長喊：這只是起點

慧與出貨旺上季獲利創高…同步調升今明年度業績展望 代工廠沾光

00830經理人李翰林：費半長線動能強勁

相關新聞

「買戰略影響力」 輝達129.3億美元併購開源平台

輝達三日宣布，以一二九點三億美元收購開源碼人工智慧（ＡＩ）模型託管平台Hugging Face。輝達執行長黃仁勳隨後也發布公開聲明表示，「雙方將共同擴展Hugging Face平台規模、強化其基礎設施，並讓全球開發人員與機構得以更廣泛地使用ＡＩ」。

Lululemon財報冷颼颼 第2季營收不如預期、連兩季下修展望

運動服飾大廠Lululemon Athletica連續第二季下修全年業績展望，加上第2季營收與同店銷售均不如預期，4日早盤股價重摔逾18%，自2025年初以來累計暴跌近七成。這讓即將在下周接掌兵符的新執行長歐尼爾（Heidi O'Neill）面臨嚴峻考驗，她必須設法扭轉產品創新不足、市占持續流失的困境。

南韓要把股票、基金代幣化

南韓政府計劃打造基礎設施，將股票、債券及基金等傳統證券代幣化，並在這套系統預定於明年2月上線前，將證券型代幣發行（STO）的範圍擴大到零碎投資商品之外。

全球糧價8月攀四年高點

聯合國糧農組織（FAO）4日說，全球糧價上月漲到2022年底以來最高價位，反映惡劣天氣及中東和黑海戰爭的影響，加深主食供應顧慮。

1分鐘看世界／福斯史上最大整頓計畫 將裁員10萬人 車款減半

福斯汽車（VW）監事會3日通過名為「2030未來計畫」的整頓計畫，將再裁減約五萬名員工，加上先前已達成協議的另外五萬人，總計將裁員10萬名員工，並在2035年前將旗下車款陣容減半，德國境內的四座工廠也將考慮另做其他用途，是該公司史上最大規模的整頓計畫。福斯股價聞訊上漲7.9%。

小米汽車明年開進歐洲市場 與八家德國經銷商簽合作備忘錄

小米集團今年首次參展德國柏林國際消費電子展（IFA），並宣布將於2027年進入包括德國在內的歐洲市場。小米方面表示，若能在歐洲市場取得成績，進入別的市場就會相對容易。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。