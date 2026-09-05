特斯拉新自駕小黃Cybercab德州登場 沒有方向盤、油門踏板

特斯拉（Tesla）備受期待的兩人座自駕計程車Cybercab於3日正式亮相，沒有方向盤或油門踏板，只有螢幕，採用上掀式蝶翼車門，並且在德州奧斯汀的「有限地區」提供服務，激勵特斯拉與SpaceX股價「雙漲」，SpaceX市值更重返2兆美元大關。

特斯拉這場醞釀近兩年的發表會，3日在奧斯汀舉行，但僅限受邀人士參加、不對外開放，也沒有直播，特斯拉只透過X平台的一系列貼文提供相對有限的資訊，包括發布推廣影片，介紹金色的Cybercab，執行長馬斯克形容這是「首款專為無人監督全自駕打造的汽車」。

出席活動的特斯拉網紅梅里特（Sawyer Merritt）在X發布的影片顯示，特斯拉高層主管舉行簡報會，正式宣布Cybercab加入自駕計程車車隊，與會者也能搭乘這款專為自駕用途打造的車輛。

特斯拉3日稍早也推出Cybercab專屬網頁，指稱這款車已在奧斯汀的有限地區，加入自駕計程車服務網，但並未說明指定Cybercab是否會收費、或奧斯汀的應用程式（App）用戶能否叫到Cybercab，截至3日晚間，用戶仍無法在App內指定Cybercab。

Cybercab目前並未對外銷售，只在專屬網頁蒐集有興趣「採購Cybercab車隊」者的聯絡資訊。

特斯拉去年6月在奧斯汀試行自駕計程車服務以來，也持續拓展服務到德州與佛州其他城市，但通常限於比市中心更容易導航的外圍區域，並已號稱相較於其他自駕計程車，Cybercab是低成本選項，因路線導航只用攝影機與神經網路，其他車輛則採用雷達與光達等技術。

馬斯克已視Cybercab為未來龐大自駕計程車車隊的骨幹，服務範圍最終將涵蓋美國大部分地區，並承諾部署數千輛Cybercab。

這場活動卻引發美國監管當局的關注，國家公路交通安全管理局（NHTSA）發言人表示，「NHTSA正與特斯拉聯繫，評估情勢」。

NHTSA在6月提案新規，取消自駕車系統須配備人類踏板的要求，以加速新科技上路的速度，也會提供豁免給車輛未完全遵循規範的製造商，但每年上限為2,500輛，而截至2日，特斯拉還沒向NHTSA提出Cybercab的豁免申請。不過，這個消息已提振特斯拉與SpaceX股價，特斯拉3日收盤大漲5.4%到376.365美元，SpaceX也走揚6.4%至149.74美元，市值略高於2兆美元，為7月6日來首度重返「2兆美元市值俱樂部」。