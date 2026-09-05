1分鐘看世界／福斯史上最大整頓計畫 將裁員10萬人 車款減半

福斯汽車（VW）監事會3日通過名為「2030未來計畫」的整頓計畫，將再裁減約五萬名員工，加上先前已達成協議的另外五萬人，總計將裁員10萬名員工，並在2035年前將旗下車款陣容減半，德國境內的四座工廠也將考慮另做其他用途，是該公司史上最大規模的整頓計畫。福斯股價聞訊上漲7.9%。

福斯近年不敵能源漲價、美國汽車關稅衝擊、電動車轉型成本，以及來自大陸車廠的競爭，今年上半銷量年減8.4%，盼藉整頓措施，在2030年前達到年銷量900萬輛及營業利益率9%的目標。

丹麥／諾和諾德基金會要蓋晶片廠 瞄準量子電腦商機

執掌諾和諾德藥廠的基金會4日說，將投資約4億丹麥克朗（6,200萬美元），在哥本哈根新建一座量子晶片工廠，最快約兩年後投產，反映全球對量子電腦技術的競賽升溫。

義大利／梅洛尼政府執政1,414天 創二戰後最長紀錄

總理梅洛尼（見圖）率領的聯合政府迄今已執政1,414天，創該國二戰來最長紀錄，在執政聯盟常瓦解的義國屬罕見，反映梅洛尼與歐盟交好、保持財政穩定的務實政策收效。

美國／川普在白宮官網宣傳施政 推出抓捕越境者小遊戲

川普政府3日在白宮官網推出一系列街機風格的小遊戲，藉此宣傳施政重點，包括讓玩家在南部邊境抓捕越境者，同時發布宣傳片，把經典遊戲品牌「SEGA」改成「MAGA」。

美國／柴油均價創新高 分析預期秋冬將再上漲

全美柴油均價3日攀抵每加侖5.82美元，創新高，主因美伊衝突再起、烏克蘭攻擊俄國煉油廠，推高價格。分析師預期，秋季農收作業及之後的供暖需求，將持續推升價格。

美國／蘋果折疊新機品管超嚴 初期每日僅生產數百支

日媒報導，預計在下周發表的iPhone折疊機，截至8月底時每日產量仍僅數百支，主要是蘋果公司對這款新機的品管要求超級嚴格所致，開賣初期各通路的供貨量將相當有限。

沙國／國營石油公司銷亞洲原油 定價維持六年來低點

國營石油公司Aramco公布10月銷往亞洲的阿拉伯輕原油官定價格，每桶比阿曼/杜拜均價低2美元，與前月持平，保持在2020年6月來最低水準。路透訪調分析師原以為會漲價。

日本／年度基本時薪漲5% 調幅歷來第二高

日本2026年度基本時薪全國平均調高56日圓至1,177日圓（8美元），漲幅為歷來第二高的5%，與中央基本薪資委員會7月底建議的4.9%大致相符，並為連續第三年調漲超過5%。

泰國／暫緩49個資料中心興建計畫 等待新監管法規出爐

泰國政府4日已下令暫緩49項資料中心興建計畫，等待針對既有和即將營運的資料中心制定新監管法規推出。財政部長艾尼提主持的監督委員會預計在一個月內宣布新規。