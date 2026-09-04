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出新招施壓？川普揚言若Fed不降息 將與貿易逆差國停止貿易

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
由於就業數據強勁，美國總統呼籲聯準會（Fed）降息，否則他將停止與美國貿易逆差國進行貿易。歐新社
由於就業數據強勁，美國總統呼籲聯準會（Fed）降息，否則他將停止與美國貿易逆差國進行貿易。歐新社

美國總統川普4日在自家社群平台Truth Social發文，呼籲聯準會降低利率，否則他將停止與美國存在貿易逆差的國家進行貿易。

川普4日發文表示：「剛剛發布的就業數據太好了，打破了所有人的預期（除了我的以外！），8月就業人數增加16.2萬人。降低利率吧，因為美國的信用比不久之前好很多！一個強勁的國家意味著更低的利率，意味著更好的信用，就這麼簡單！」

「我們應該要擁有全世界最低的利率，就像過去那樣。如果沒有美國同意允許他們的龐大貿易順差（我們可以立即阻止這個情況），他們就不再被視為金融菁英！降低利率吧，否則我將停止與和我們存在貿易逆差的國家從事貿易。美國最高法院在其荒謬且非常耗費公帑的關稅決定中已明確承認，『總統』有這麼做的絕對權力。這比關稅要好多了。聯邦準備理事會，以及其偉大的新領導人，必須要明智地展現愛國情操，這次要有所改變。高利率將會使美國處於一個極不公平的劣勢，而我絕不允許這件事發生！」

美國7月貿易逆差大幅擴大，創2025年初以來最高，主要反映電腦及其他科技設備進口激增。尤其值得注意的是，美國上月對台灣貿易逆差達到207億美元，創下歷史新高。

降息 川普 Fed 聯準會 美國

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