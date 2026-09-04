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黃仁勳登經濟學人封面是魔咒？分析師舉6理由：美股回檔風險增

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。路透
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。路透

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳登上最新一期「經濟學人」（the Economist）封面，享受明星般待遇。但一些投資人擔心，莫非「封面魔咒」又將應驗？

所謂「封面魔咒」，指的是某位人物、某個球隊或某家公司成為財經雜誌封面人物，而這往往是行情觸頂的前兆。

MarketWatch報導，倫敦研究公司Longview Economics首席市場策略師華特林或許不信這一套，但他日前也示警，擔心未來一到四個月內，美股可能湧現賣壓，並舉出下列六個警訊。

一、首先是技術價格行為問題。他說：「近幾周的價格行為很差。繼8月初突破（標普500指數5月至7月橫盤區間）之後，買盤就後繼乏力。」華特林是在標普500指數周四收漲1.1%之前發表評論，但他的觀察依然適用，因為美股尚未能向上突破8月中的高點。

二、機構投資人和大多數散戶投資人幾乎已持股滿檔。美銀（BofA）8月基金經理人調查顯示，機構投資人持有的現金已降到接近史上最低水位。而且美國散戶投資人協會（AAII）和嘉信理財（Charles Schwab）都表示，現金水位正位於或接近紀錄低點。華特林說：「股市這種疲乏，一部分反映那些投資人已經『卯足全力』押注。」

三、美國公債殖利率近來勁揚，已壓縮股票估值，使債券相對於股票的吸引力增強，並使技術模型瀕臨「賣股/買債」的訊號。驅動債券賣壓的主要因素，除政府財政顧慮外，也反映對經濟成長強勁和通膨居高不下的預期，這兩個因素都與人工智慧（AI）股密切相關。

因此，華特林說：「如果股市拉回，通膨應會下滑、成長展望減弱，聯準會（Fed）也將避免升息。這些情境都會提高債券的吸引力。」加上基金經理人目前普遍「減碼」債券部位，可能強化「賣股、買債」的操作。

四、信用市場價格已顯得「飽和」。華特林舉例說，風險較高公司債所提供的溢價（投資人要求高於政府公債的額外收益），已在本周降到史上最低水準附近。

與此同時，匯率波動性也位於史上最低水準。一項衡量六種主要交叉貨幣隱含波動率的指標，本周觸及6.7%，是數十年來最低。華特林說：「匯率波動低，通常是股市拉回的前兆。」

五、另一個顧慮是，以CBOE標普500成分股波動率指數（VIXEQ）衡量的「個股波動率」，和以CBOE波動率指數（即「恐慌指數」VIX）衡量的「標普500波動率」，最近走勢分歧。華特林說，VIXEQ若比VIX相對高很多，顯示在美股大盤平靜的表象下，個股價格行為卻受貪婪和恐懼兩股力量拉鋸而波動加劇。

華特林說：「這兩項指標差距大幅拉開時，往往是股票市場錯位（dislocation）的跡象，通常是即將拉回的訊號。」

六、最後一個顧慮是，美企盈餘展望也許最好也不過如此了。華特林指出，標普500成分股企業的預期盈餘年比增幅目前是36%，是史上第四高。更高的三個往例發生在：2021年6月達到42.8%，當時新冠疫情觸動科技業景氣大好；2010年5月時的37.2%，那時全球經濟從金融海嘯低谷復甦；以及1988年10月的47.2%，反映比較基期效應，因為是與1987年股市崩盤後的盈餘相比。

華特林說：「目前高達36%，這麼高的水準不太可能持久（尤其當前經濟情況不像前幾例那麼強）。」

基於以上的顧慮，Longview Economics對美股評價從「加碼」改為「中立」，並建議「加碼」債券。

黃仁勳 美股 輝達 NVIDIA 經濟學人

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