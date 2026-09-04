聯合國糧農組織：乾旱與戰爭推升8月食品價格

聯合國糧農組織今天公布的資料顯示，乾旱與衝突影響大宗商品市場，8月食品通膨加劇，糖價更攀升至一年多來新高。

法新社報導，聯合國糧農組織（FAO）編製的食品價格指數在8月月增1.9%，年增2.5%。

今年8月的漲幅較7月大，7月月增0.6%，年增1%。

歐洲今年夏季遭異常高溫席捲，導致農作物產量下滑，同時聖嬰現象（El Nino）也威脅亞洲農作物產量。

糖價因此大漲11.9%，創下去年6月以來新高。

聯合國糧農組織指出，小麥價格較去年同期上漲15%，部分原因在於俄羅斯入侵烏克蘭導致「黑海出口物流持續受阻」。

此外，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）遭封鎖後，市場對農業投入物資供應的擔憂進一步支撐玉米價格，使其上漲2.5%。

中東戰爭導致荷莫茲海峽遭封鎖，不僅推升燃料價格，也阻斷肥料供應其中一個主要來源，加劇市場對供應問題及長期價格上漲的憂慮。