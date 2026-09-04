傳美財長貝森特質疑「日本央行獨立性」 日財長：未曾被追問

先前「紐約時報」報導，美國財長貝森特先前曾向日本財長片山皋月詢問「為何日本央行沒有獨立性」。對此，片山皋月表示，「從未被追問過」。

「紐約時報」報導指出，貝森特（Scott Bessent）今年5月訪日與日本財長片山皋月共進晚餐時，表示高市早苗一方面推動財政擴張，另一方面卻要求日銀維持低利率政策，甚至質問片山皋月：「為何日本央行沒有獨立性？」

日本放送協會（NHK）報導，片山皋月9月3日向記者表示，「我們舉行過非正式晚宴以及日美財長會談等，但從未被追問過」，表示自己的認知是貝森特並未提及此事。

此外，貝森特在9月1日的記者會上指出，「日本透過安倍經濟學取得了巨大成功」，但也表示「我已向日方傳達，應該停止具有『再通膨』（Reflation）色彩的政策」。

對此，片山皋月表示：「近一年來，我和貝森特進行了各種討論，但他從未以『絕對要做』或『不要做』這種方式表達，所以我覺得這有些不對勁。」

片山皋月同時指出，她認為所謂的再通膨政策，和高市內閣在「經濟財政管理基本方針」（又稱「骨太方針」）中所寫的內容，似乎並不相同。