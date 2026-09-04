將上演大逆轉？日圓匯率一度升到155.30 空頭不敢輕易做空原因曝光

不過就在六周之前，日圓兌美元匯率貶至40年來低點，但如今日圓似乎正迎來轉機，4日一度升到155.30。資金回流、套利交易減緩和美國政治壓力等利多因素，如今正使做空投機者重新思考長期策略。

路透報導，瀚亞投資固定收益投資組合經理Rong Ren Goh表示，「日圓的市場心理似乎正在改變，投資人似乎逐漸不願積極做空日圓，尤其是在日銀9月預料將再升息、增添交易風險之際」。

資金流動證實了這種情緒變化。花旗數據顯示，自8月初來，日圓部位已從看空轉為看多，銀行間資金流動數據也顯示，本周槓桿基金、銀行和真實資金投資者都淨買進日圓。

央行政策、資金流動和投機部位的趨同加劇了市場波動。日圓兌美元匯率本周預計將升2.3%，為7月底美日罕見聯合干預日圓來的最大升幅。

由於日本首相高市早苗的刺激計畫引發財政擔憂，以及市場強烈認為日銀在緊縮貨幣政策上「慢半拍」，日圓多年來的疲軟趨勢在今年加速。但7、8月的美日罕見採取聯合干預對日圓來說是一個關鍵時刻，當時日圓貶值至1986年來首見的163.99日圓。

美國財長貝森特一直認為升息是疲軟日圓的最佳解方，他本周也在20國集團（G20）財長會議上向日銀施壓。隨後，日銀政策委員會審議委員高田創發表了談話，提出了升息幅度可能達到2碼或者更頻繁升息；他是日銀7月按兵不動決策的唯一反對者。

Traders Securities策略長井口喜雄表示，「他（高田創）的連續和加大幅度升息言論非常引人注目。如果這成為共識，可能會對日圓產生顛覆性影響」。

據東京短資數據，日銀本月調高基準利率1碼至1.25%的機率如今達到97%，高於一個月前的52%；10月升息的機率則為27%、12月升息機率為56%。

同時，有跡象顯示，日本公債殖利率突然飆升至歷史高位，也正迫使國內機構投資人將資金調回國內。

日本7月暗示規模高達1.8兆美元的政府退休投資基金（GPIF）可能將重心轉向國內資產，震驚全球市場。官方數據顯示，日本投資人正以四年來最快速度拋售外國債券。

道富銀行東京分行長若林德廣表示，「日圓升值的直接原因，是日銀暗示升息幅度可能高於預期，這似乎引起了所有人關注」，「但若退一步看，最大的因素可能是日本投資人更傾向在國內投資，這也包括了清算海外資產」。

空頭押注的反轉可能產生巨大影響。摩根大通估計，自日相高市去年10月上任來，日圓空頭部位已累積達到約17兆日圓（1,087.4億美元）。摩根大通分析師報告表示，「若這些部位全都平倉，日圓兌美元匯率可能升至142-146日圓」。