快訊

社群掀大學宿舍開箱潮！政大被點名「純獄風」 校方發聲了

開學首周就回家！川普孫女上大學自曝「一直在哭」 連續3天未進食

聽新聞
0:00 / 0:00

將上演大逆轉？日圓匯率一度升到155.30 空頭不敢輕易做空原因曝光

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
在資金回流、套利交易減緩和美國政治壓力等利多因素下，投資人如今已不願積極做空日圓。路透
在資金回流、套利交易減緩和美國政治壓力等利多因素下，投資人如今已不願積極做空日圓。路透

不過就在六周之前，日圓兌美元匯率貶至40年來低點，但如今日圓似乎正迎來轉機，4日一度升到155.30。資金回流、套利交易減緩和美國政治壓力等利多因素，如今正使做空投機者重新思考長期策略。

路透報導，瀚亞投資固定收益投資組合經理Rong Ren Goh表示，「日圓的市場心理似乎正在改變，投資人似乎逐漸不願積極做空日圓，尤其是在日銀9月預料將再升息、增添交易風險之際」。

資金流動證實了這種情緒變化。花旗數據顯示，自8月初來，日圓部位已從看空轉為看多，銀行間資金流動數據也顯示，本周槓桿基金、銀行和真實資金投資者都淨買進日圓。

央行政策、資金流動和投機部位的趨同加劇了市場波動。日圓兌美元匯率本周預計將升2.3%，為7月底美日罕見聯合干預日圓來的最大升幅。

由於日本首相高市早苗的刺激計畫引發財政擔憂，以及市場強烈認為日銀在緊縮貨幣政策上「慢半拍」，日圓多年來的疲軟趨勢在今年加速。但7、8月的美日罕見採取聯合干預對日圓來說是一個關鍵時刻，當時日圓貶值至1986年來首見的163.99日圓。

美國財長貝森特一直認為升息是疲軟日圓的最佳解方，他本周也在20國集團（G20）財長會議上向日銀施壓。隨後，日銀政策委員會審議委員高田創發表了談話，提出了升息幅度可能達到2碼或者更頻繁升息；他是日銀7月按兵不動決策的唯一反對者。

Traders Securities策略長井口喜雄表示，「他（高田創）的連續和加大幅度升息言論非常引人注目。如果這成為共識，可能會對日圓產生顛覆性影響」。

據東京短資數據，日銀本月調高基準利率1碼至1.25%的機率如今達到97%，高於一個月前的52%；10月升息的機率則為27%、12月升息機率為56%。

同時，有跡象顯示，日本公債殖利率突然飆升至歷史高位，也正迫使國內機構投資人將資金調回國內。

日本7月暗示規模高達1.8兆美元的政府退休投資基金（GPIF）可能將重心轉向國內資產，震驚全球市場。官方數據顯示，日本投資人正以四年來最快速度拋售外國債券。

道富銀行東京分行長若林德廣表示，「日圓升值的直接原因，是日銀暗示升息幅度可能高於預期，這似乎引起了所有人關注」，「但若退一步看，最大的因素可能是日本投資人更傾向在國內投資，這也包括了清算海外資產」。

空頭押注的反轉可能產生巨大影響。摩根大通估計，自日相高市去年10月上任來，日圓空頭部位已累積達到約17兆日圓（1,087.4億美元）。摩根大通分析師報告表示，「若這些部位全都平倉，日圓兌美元匯率可能升至142-146日圓」。

日圓 匯率 日銀 日本 升息 做空 公債殖利率

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

日圓一度升破156 日銀可能升息1碼

日圓連日升值 市場押注日銀9月加大升息力道

Fed理事改藍儂名曲「給通膨一點機會」 徐千婷：美唱鴿日放鷹讓日圓走強

日本要升息了？9月機率衝99％ 貝森特一句「安倍經濟學結束」震市場

相關新聞

美國8月非農就業暴增16.2萬人 強化Fed升息展望！美股、美債同步下跌

美國勞工部統計局4日公布，美國8月非農就業大增16.2萬人，就業成長遠高於經濟學家預期的5.3萬人，且前兩月數據也上修，失業率則持穩於4.1%。這顯示勞動市場動能比預期強，可能強化聯準會（Fed） 本月升息展望。

將上演大逆轉？日圓匯率一度升到155.30 空頭不敢輕易做空原因曝光

不過就在六周之前，日圓兌美元匯率貶至40年來低點，但如今日圓似乎正迎來轉機，4日一度升到155.30。資金回流、套利交易減緩和美國政治壓力等利多因素，如今正使做空投機者重新思考長期策略。

原想做聊天機器人…Hugging Face被黃仁勳買下 創辦人身價各飆570億元

10年前，也就是2016年，三名法國青年創立Hugging Face，原本只想打造一款給青少年使用的聊天機器人。就連公司名稱，也只是取自表情符號🤗的「暫時名字」。

傳美財長貝森特質疑「日本央行獨立性」 日財長：未曾被追問

先前「紐約時報」報導，美國財長貝森特先前曾向日本財長片山皋月詢問「為何日本央行沒有獨立性」。對此，片山皋月表示，「從未被...

美就業報告將出爐！若出現這結果可擊中市場甜蜜點 有望激勵美股攻頂

美國8月非農就業報告即將出爐，金融市場屏息以待。分析師認為，如果上月就業數據能擊中「不冷也不熱」的甜蜜點，美股標普500指數可望再度上測歷史新高。

「末日博士」變樂觀？羅比尼：全球公債殖利率竄升無須過慮

有「末日博士」之稱的紐約大學教授羅比尼（Nouriel Roubini）表示，最近全球公債大跌、殖利率竄升，其實無須過慮，因為觸動這波債市賣壓的最大驅動力，是市場樂觀預期人工智慧（AI）投資熱潮將產生豐碩果實。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。