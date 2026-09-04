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美就業報告將出爐！若出現這結果可擊中市場甜蜜點 有望激勵美股攻頂

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國8月非農就業報告即將出爐，市場屏息以待。分析師認為，若上月就業數據能擊中「不冷也不熱」的甜蜜點，美股標普500指數有望再度上測歷史新高。歐新社
美國8月非農就業報告即將出爐，市場屏息以待。分析師認為，若上月就業數據能擊中「不冷也不熱」的甜蜜點，美股標普500指數有望再度上測歷史新高。歐新社

美國8月非農就業報告即將出爐，金融市場屏息以待。分析師認為，如果上月就業數據能擊中「不冷也不熱」的甜蜜點，美股標普500指數可望再度上測歷史新高。

彭博資訊報導，就業報告發布前，標普500期指幾乎文風不動。美國10年期公債殖利率小漲，與價格呈反向關係的殖利率小跌1個基點至4.76%。布蘭特原油跌向每桶95美元。美元大致平盤。

期貨交易員目前預估，本月聯準會Fed）升息1碼（0.25個百分點）的機率約五五波。儘管Fed主席華許上周強調，決策官員此刻專注於通膨，但就業數據若是溫和，有助於給Fed更多時間，評估現行政策的「限制性」是否足以抑制物價上漲壓力。

這正是為什麼8月非農就業報告非常重要。繼7月就業人數意外下滑之後，經濟學家預測，8月非農就業可望新增5.5萬人，這種結果與今年平均就業成長步調大致相等。失業率估計可能持穩於4.1%。

XS.com分析師Linh Tran說：「市場需要一份夠弱的報告，讓Fed有理由維持利率不變，但又不至於弱到加深經濟衰退顧慮。聘僱人數和工資成長假如都比預期強，可能再度把美債殖利率推得更高，對股市構成壓力。」

對照下，如果8月數據接近市場預期，且伴隨著工資成長放緩，那麼可能營造有利的環境，讓美股標普500再度上測歷史高點。

基於已發布的8月經濟數據大多令人失望，彭博經濟學家認為，8月非農就業數據也可能低於市場共識預測。

摩根大通「市場情報」團隊預估，8月就業成長可能落在3萬人至7萬人區間，而這是「不冷不熱」的金髮女孩情境，有利美股蓄勢上攻。

Jefferies分析師庫瑪說：「現在又進入『壞消息就是好消息』領域，股市和債市都可能受利率展望驅動。稍微正向的數據，對市場來說，將擊中甜蜜點。」

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