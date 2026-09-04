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「末日博士」變樂觀？羅比尼：全球公債殖利率竄升無須過慮

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
紐約大學教授羅比尼，有「末日博士」之稱。路透社
紐約大學教授羅比尼，有「末日博士」之稱。路透社

有「末日博士」之稱的紐約大學教授羅比尼（Nouriel Roubini）表示，最近全球公債大跌、殖利率竄升，其實無須過慮，因為觸動這波債市賣壓的最大驅動力，是市場樂觀預期人工智慧（AI）投資熱潮將產生豐碩果實。

彭博資訊報導，羅比尼曾料中2008年全球金融海嘯，但近年來對經濟前景轉趨樂觀。他4日接受彭博電視台訪問時，對最近債市劇烈波動表示看法。

羅比尼說：「財政顧慮是有一些，但我認為，實質殖利率上揚的最大驅動力，是資本投資（capex）熱潮、AI和未來科技。債券殖利率升高，或許一部分是成長增強的訊號。無論承擔風險與否，成長率、股價都會走高，所以債券殖利率也走高。」

數周前，美國國債突破40兆美元，是歷年來首見。幾天前，美國公債殖利率升抵2008年最高水準，勾起那年瀕臨金融崩潰的恐怖記憶。

羅比尼不諱言公共財政確實堪虞，但堅稱更重要的是宏觀的經濟前景：主要經濟體已脫離低通膨陷阱、擁抱新的投資與成長時代。

他說：「一部分是長期性的。我們剛擺脫幾近通縮的停滯狀態，如今債券殖利率升高，是因為世界各地通膨不再是0%，而是接近2%。」

羅比尼承認，仍有一連串顧慮可能導致經濟出差錯：荷莫茲海峽局部封閉情況持續、中東戰火可能復熾，推行必要的財政整頓可能傷害內需，以及AI泡沫爆裂。

他說：「可能出現一些修正。這些下行風險常令人有疑慮。但我們此刻正位於一波投資熱潮，將導致更高的生產力與經濟成長。所以，總的來說，我樂觀看待。」

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