脫歐後靠攏歐盟是「問題所在」 川普貿易代表葛里爾警告倫敦

美國貿易代表葛里爾今天在接受英國「金融時報」專訪時對英國表示，儘管已經脫歐，倫敦「選擇布魯塞爾而非美國」的傾向是「問題所在」。

法新社報導，英國去年與美國總統川普政府達成貿易協議。葛里爾（Jamieson Greer）指出，上述傾向是英國擴大協議這項目標的「問題所在」。

葛里爾發表這番評論之際，正值新任英國首相柏南（Andy Burnham）銳意想要在前首相施凱爾（KeirStarmer）奠定的基礎上，與歐洲聯盟進一步打造更緊密脫歐後合作關係之際。

當被問到英國是否好好利用2020年初脫歐帶來的「自由」時，葛里爾告訴金融時報（FinancialTimes）：「沒有，他們並沒有。」

他說：「根據我和英國方面的交流，我問，『既然你們已經擺脫歐盟，為什麼不多開放一點，接受符合美國標準的產品，接受符合美國標準的農產品？』他們回應，『我們得等等看歐盟的意見。』你知道，對我們來說，這就是問題所在，也帶來挑戰。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）本週訪英期間表示，巴黎和倫敦「依然對於討論所有議題保持開放態度，包括推動英國與歐盟的關係重開新局」。

預期歐盟與英國將於年底前舉行一場關鍵高峰會。

柏南2日告訴媒體，自從脫歐以來，「這裡的民眾對於缺乏遠景感到厭倦，大家認為我們必須更緊密合作」。他本週在國會表示，脫歐導致英國經濟成長遲緩。

川普與施凱爾去年5月宣布達成貿易協議，美方同意降低英國豪華車、鋼鐵與鋁產品的關稅。此前川普才對全球多國加徵多項關稅。