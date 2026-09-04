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Fed官員談話緩解升息疑慮 美公債殖利率回落、亞股隨美股漲勢多收高
美國聯邦準備理事會（Fed）官員發表最新談話，減輕外界對Fed在本月政策會議可能升息的疑慮，美國公債殖利率回落、華爾街股市昨天收高，亞股今天隨美股漲勢多收紅。
法新社報導，聯準會理事華勒（Christopher Waller）3日表示，如果8月通膨數據過得去，他會支持維持利率不變。美國貨幣市場預期聯準會本月升息機率降至56%，低於原本的近70%。隨著升息預期降溫，美債殖利率昨天下挫。
在華勒釋出鴿派訊號前，紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）也說，近期在抑制通膨方面取得進展，強調決策官員需要「耐心觀望」。威廉斯另身兼負責制定利率的聯邦公開市場委員會（FOMC）副主席。
投資人準備迎接預計今晚出爐的美國非農就業數據，以及下週公布的消費者物價指數（CPI）；這兩項資料對Fed制定政策至關重要。
美股昨天收盤齊漲，其中道瓊工業指數和那斯達克指數勁揚逾1%。
亞股今天隨美股漲勢多收紅。東京、香港、台北、首爾、威靈頓及馬尼拉股市收高；上海和雪梨股市收低。
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