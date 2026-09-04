嚴格品管！傳iPhone折疊機 目前日產量只有數百支
日本媒體自台北發出報導，引述知情供應鏈經理的話指出，預期在本月稍後發表的iPhone折疊機，截至8月底時，每日產量仍限制在只有「數百支」，主要是蘋果（Apple）公司對這款新機的品質管控要求超級嚴格。
以先前媒體傳出iPhone折疊機今年目標產量為800萬到1,000萬支的水準，每日產量必須達數萬支。目前這麼低的日產量，顯然不足以應付推出後的市場需求。消息人士說，蘋果正在努力促進產能提升，但需要時間，如果沒有明顯改善，開賣初期各通路的供貨量將相當有限。
蘋果沒有回應置評請求。
據了解，蘋果特別注重折疊機展開後螢幕平整程度，以及軸承鉸鏈表現。消息來源說，蘋果上個月還追加更多驗證程序，以確保折疊機量產時能夠符合公司的特定設計。為此，整個商業化生產的時程因而延後數周。
記憶體等電子零件短缺衝擊全球智慧手機產業，但蘋果的iPhone至今受到的影響相對小，因為公司強大的採購能力和高價高階機種對價格較不敏感。蘋果寄望市場等待已久的折疊機推出後，能為提升營收注入新能量。
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