歷來最強？OpenAI發布最先進模型 稱超越Anthropic象徵AGI時代開端

OpenAI在3日發布最新款人工智慧（AI）模型「GPT-6 Astra」，為該公司歷來最強、並號稱為「舉世最聰明的模型」，在軟體工程、科學與網路安全的表現都領先市場，宣示已從同業Anthropic手上奪回技術領先優勢。

OpenAI表示，已向能率先使用該公司最強模型的「Daybreak」計畫企業用戶，推出GPT-6 Astra，並計劃釋出增添資安護欄版本的新模型，給付費ChatGPT Plus用戶使用。這兩種版本都已有避免用戶取得最先進資安能力的護欄措施。OpenAI總裁布羅克曼（Greg Brockman）表示，Astra正接受美國政府評估，確保這款模型能安全地公開發布。

Astra的效率高於前幾代模型，擴增眾多新的先進能力，包括數學素養、軟體工程、國防資安等，技能包括準備稅務、開發遊戲、建築渲染、形成法律備忘錄以及找房子等，但招牌功能為「電腦使用」，能以「超人類」的速度處理試算表、填寫表單、瀏覽各網頁。OpenAI表示，Astra在財務模型的表現優異，在準備稅務、資料分析，以及填寫表格等「繁瑣任務」上的表現也十分突出。

OpenAI也分享一段影片，顯示一個坐在椅子上的人，用語音要求電腦完成任務與互動。該公司也釋出基準評估數據顯示，Astra在廣泛任務的表現超越上一代的GPT-5.6 Sol以及Anthropic目前最先進的Fable 5.1模型。

布羅克曼說，Astra新模型「代表（模型）能力的世代躍進」，符合被稱為通用人工智慧（AGI）的資格，有朝一日將被視為AGI的早期階段。

Astra的使用成本最高將與Anthropic的最先進模型差不多。布羅克曼表示，「重點在於完成每項任務的成本…能不能用適當的價格和速度，完成任務」。