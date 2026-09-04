快訊

蘋果iOS 27迎重大升級！最受好評的3大AI新功能將登場

自稱經歷人生最驚悚的一天 陳佩琪反覆哭喊：文哲你在哪裡？

全球公債拋售潮恐持續 伊爾艾朗：供需失衡是主因

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗（見圖）認為，全球政府公債拋售潮預料還會持續。路透
安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗（見圖）認為，全球政府公債拋售潮預料還會持續。路透

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗表示，全球政府公債拋售潮預料還會持續。他提到，美債「可靠的買家和債券持有者」承受壓力，並批評，美國財政部近期介入市場的舉措「做得太過頭」。

伊爾艾朗4日在義大利舉辦的安博思論壇（Ambrosetti Forum）接受CNBC訪問時表示，「我看不到美國有立即推動財政整頓的意願，因此我認為，殖利率仍將持續面臨上行壓力」。

本周全球公債市場掀起猛烈拋售，多個主要國家的公債殖利率升至數十年來高點，反映市場對通膨與升息的疑慮日升。債券殖利率與價格走勢相反。

這波拋售潮在4日上午略為降溫，多數已開發市場公債殖利率變動不大，美債各天期殖利率小幅走低。

伊爾艾朗表示，他不認為市場運作本身出了問題，但美債的「可靠買家與持有者」正面臨壓力。

他指出，挪威主權基金正重新檢視其美債配置，「中國則基於地緣政治考量，不像過去那麼願意買進，日本和波灣國家則各有國內問題」，「這釋放出非常重要的訊號」。

他說，「端看各國政府及超大規模雲端服務商和企業即將發行的債券規模，就會發現發行量遠遠超過可靠買家所能承接的水準」，「這就是利率面臨上行壓力的原因，與基本面的供需失衡關係較大，不是通膨、聯準會（Fed）的公信力，或其他外界提出的因素」。

伊爾艾朗也認為，川普政府試圖干預市場結果與貨幣政策的作法「做得太過頭」。美國財政部上月宣布，在長天期公債殖利率飆升至數十年高點後，將把長天期美債回購規模至少提高一倍。

伊爾艾朗說，「這顯示財政部認為自己不僅能提供訊息、影響市場結果，甚至可以主導市場走向」。他提醒，「這個市場規模龐大，除非願意承受此舉帶來的意外後果與附帶損害，否則不可能長期左右市場走向」。

公債 美債 殖利率

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

整理包／全球公債殖利率為何同步竄升？四大推力曝光 戰爭居首

美國財政部儼然已成「影子央行」 市場穩定性面臨更大風險

《「我是有錢人」迷思809》美債殖利率飆破5.3%！40兆美元債務壓頂，投資人小心5大風險

等不到降息劇本 債券布局「棄長改短」

相關新聞

原想做聊天機器人…Hugging Face被黃仁勳買下 創辦人身價各飆570億元

10年前，也就是2016年，三名法國青年創立Hugging Face，原本只想打造一款給青少年使用的聊天機器人。就連公司名稱，也只是取自表情符號🤗的「暫時名字」。

魔鬼終結者vs.原子小金剛 美國宣導AI應向亞洲學習

益普索（Ipsos）民調顯示，僅33%的美國和法國選民對人工智慧（AI）感到興奮，英國比率也只有29%。但亞洲情況截然不同，中國大陸、新加坡、南韓和日本的比率分別為83%、61%、74%和47%。為何差距如此之大？可從人口、文化、政策三方面試著解釋。

日經亞洲稱蘋果嚴格品管 摺疊iPhone初期日產僅數百支

知情人士向「日經亞洲」透露，蘋果備受矚目的首款摺疊iPhone目前每天僅能生產「數百支」，主要原因是公司對品質控管標準極...

全球公債拋售潮恐持續 伊爾艾朗：供需失衡是主因

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗表示，全球政府公債拋售潮預料還會持續。他提到，美債「可靠的買家和債券持有者」承受壓力，並批評，美國財政部近期介入市場的舉措「做得太過頭」。

瑞銀胡俊禮：2027年全球AI資本支出上看1.2兆美元 獲利成長動能擴散

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）亞洲資產配置主管胡俊禮今指出：「AI仍是當前最重要的市場驅動因素之一，我們已將2027年全球AI資本支出預估上調至1.2兆美元。今年以來，全球市場在不確定性環境下展現韌性。我們維持審慎樂觀的看法，主要來自三項核心支撐力量：持續強勁的AI投資支出、企業獲利成長持續擴大，以及通膨逐步降溫。其中，台灣市場受惠於完整的半導體與AI硬體供應鏈生態系，在全球AI基礎建設擴張過程中持續扮演關鍵角色。」

日圓走強壓抑出口股 日經指數受科技股帶動上揚

受美國聯邦準備理事會（Fed）本月升息預期降溫激勵，東京股巿以科技股為主的日經指數收盤走揚，不過出口類股則因日圓走強而面...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。