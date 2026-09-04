瑞銀胡俊禮：2027年全球AI資本支出上看1.2兆美元 獲利成長動能擴散

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）亞洲資產配置主管胡俊禮今指出：「AI仍是當前最重要的市場驅動因素之一，我們已將2027年全球AI資本支出預估上調至1.2兆美元。今年以來，全球市場在不確定性環境下展現韌性。我們維持審慎樂觀的看法，主要來自三項核心支撐力量：持續強勁的AI投資支出、企業獲利成長持續擴大，以及通膨逐步降溫。其中，台灣市場受惠於完整的半導體與AI硬體供應鏈生態系，在全球AI基礎建設擴張過程中持續扮演關鍵角色。」

今年以來，全球市場在不確定性環境下展現韌性。維持審慎樂觀的看法，主要來自三項核心支撐力量：持續強勁的人工智慧（AI）投資支出、企業獲利成長持續擴大，以及通膨逐步降溫。

瑞銀認為，「隨著市場焦點由投資規模轉向商業化成果，企業能否持續將AI投資轉化為營收成長與效率提升，將成為決定這波AI浪潮能否延續的關鍵。近期主要雲端服務業者第2季的雲端業務營收平均年增48%，優於市場預期，且較前幾季進一步加速。我們預期這股成長趨勢可望延續，本季雲端業務營收增幅有望提升至58%」。

亞洲市場同樣展現穩健的成長前景。其中，台灣市場受惠於完整的半導體與AI硬體供應鏈生態系，在全球AI基礎建設擴張過程中持續扮演關鍵角色。

此外，AI投資帶來的效益正逐步反映在更廣泛的企業獲利表現上。近期財報顯示，美國與歐洲企業獲利普遍優於市場預期，成長動能也由科技產業延伸至工業、金融及消費等領域，顯示市場基礎正變得更加多元。這顯示市場表現正由更多產業共同支撐，有助於提升本輪漲勢的廣度與韌性。