日經亞洲稱蘋果嚴格品管 摺疊iPhone初期日產僅數百支

知情人士向「日經亞洲」透露，蘋果備受矚目的首款摺疊iPhone目前每天僅能生產「數百支」，主要原因是公司對品質控管標準極為嚴格。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，消息人士表示，這家美國企業正積極致力於提高產量。

一名知情的供應鏈經理人對日經亞洲指出：「蘋果（Apple）對產品品質要求極高，在正式量產前，於8月增加一次額外的試產。不過，目前產能提升速度緩慢，截至8月底日產量僅有幾百台。這樣的初步產能恐怕難以滿足市場需求。」

據日經亞洲先前報導，蘋果定下今年生產800萬至1000萬支摺疊iPhone的目標，希望藉由這款新型態產品刺激市場、拉抬營收。

然而，除非能更快速提升產量，否則可能無法達到生產目標，進而可能需要比預期更長時間來滿足客戶需求。業界高層表示，若要達成摺疊iPhone原定產量目標，正常情況下每天必須生產數萬支。

總部設在加州古柏迪諾（Cupertino）的蘋果今年在摺疊iPhone工程和試產階段曾遇到挑戰，因蘋果制定的產品品質與耐用度標準遠高於其他智慧型手機競爭對手，包括在更極端環境下進行測試、要求大幅增加折疊次數，並且對螢幕平整度提出更高要求。

另一名知情人士指出：「螢幕平整度和摺疊轉軸的表現是蘋果要求提升生產良率的關鍵細節之一。」

兩位知情人士向日經亞洲透露，蘋果8月針對摺疊iPhone進行額外的驗證程序，以確保該手機能依照既定設計量產，這也導致商業生產時程延後數週。

蘋果及其供應商正日以繼夜努力提升每天產量。然而，要做到這一點仍需時間，且先前的測試與驗證程序已經讓原定時程延後。如果現況未能改善，未來摺疊iPhone銷售初期，通路存貨恐將有限。

蘋果未回應日經亞洲的置評請求。