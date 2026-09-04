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日本總預算申請額創新高 市場憂擴張性財政政策

中央社／ 東京4日綜合外電報導

日本政府各部會已向財務省提出2027年度預算概算需求，財務省今天宣布，一般會計總額達143兆656億日圓（約新台幣28.6兆元）連續4年創新高。國債費也創下新高。

共同社中文網報導，日相高市早苗政府的擴張性財政政策已經引發金融市場擔憂，篩選出優先推動的政策將成為關鍵。

財務省與各部會協調之後，內閣會議將在年底敲定2027年度中央政府總預算案，決議最終金額。

日本新年度的預算概算需求之中，名為「富強日本」、為刺激經濟成長而不設上限的投資額度擴大到12兆1730億日圓。

由於市場擔憂財政惡化，以及全球通膨導致長期國債殖利率上升，用於償還國債本金及利息的國債費達36兆6386億日圓，創下新高。而利率可能從2026年度預算的3.0%大幅上調至3.8%。

而預先把追加預算編入預算概算需求，也推升日本新年度預算概算需求，2027年度的金額較2026年度申請總額122兆3000億日圓大幅增加。

從各部會來看，厚生勞動省（相當於衛福部）申請36兆5803億日圓，顯示出隨著高齡化加劇，養老金、醫療、護理等社福支出增加；總務省則申請21兆9171億日圓，其中大部分是中央為彌補地方財源不足而撥付的經費。

防衛省（相當於國防部）申請金額達8兆8432億日圓，為強化反擊能力，將推動開發攻擊型無人機；經濟產業省（相當於經濟部）則申請5兆7045億日圓，其中投資額度為4兆525億日圓，盼為人工智慧（AI）與半導體領域的民間投資挹注資金。

而日本各部會目前均有大量未明示金額的「事項要求」，因此最終拍板的預算案金額可能進一步膨脹。

日本財務大臣片山皋月今天在內閣會議後的記者會強調，「盼制定兼顧打造強勁經濟與實現財政可持續性的預算」。她還表示，將繼續評估支出的成本效益，並削減不必要的財政支出。

日本 財政 總預算

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