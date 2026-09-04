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輝達收購Hugging Face！黃仁勳發布公開聲明 關鍵決策理由曝光

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
NVIDIA執行長黃仁勳今日親自說明為何收購Hugging Face。美聯社
NVIDIA執行長黃仁勳今日親自說明為何收購Hugging Face。美聯社

輝達NVIDIA）宣布以129.303億美元收購Hugging Face，雙方將共同擴展Hugging Face的平台規模、強化其基礎設施，並讓全球開發人員與機構得以更廣泛地使用人工智慧（AI）。

NVIDIA執行長黃仁勳隨後也發布公開聲明，說明這項收購的目的。以下的是他的聲明全文：

我很高興宣布，NVIDIA已同意以129.303億美元收購Hugging Face。雙方將共同擴展Hugging Face平台規模、強化其基礎設施，並讓全球開發人員與機構得以更廣泛地使用AI。

過去十年來，Clem、Julien、Thomas與Hugging Face團隊創造了一項非凡的成就：為開放模型開發者社群打造了一個充滿活力的家園。目前已有超過1800萬名開發人員、研究人員與創作者使用 Hugging Face，分享超過300萬個模型、50萬個資料集及100萬個應用程式。另有超過20萬家企業透過該平台探索、評估、客製化與部署 AI。

Hugging Face將持續作為整個AI生態系的開放平台。開發人員可以自由選擇所需的模型、框架、雲端與推論服務供應商，以及運算平台。透過Hugging Face建置或部署AI，亦不限定使用NVIDIA的運算平台。

Hugging Face將持續支援整個生態系中各家模型開發商所推出的開源與開放權重模型，也將繼續支援多雲與多加速器環境下的開發與部署，讓開發人員能選擇最符合自身需求的硬體與基礎設施。

最近，我與產業各界領袖共同發表了一封公開信，闡述開放權重對AI經濟的重要性。我們傳達的觀點很簡單：開放權重能擴大AI的普及範圍，並有助於確保AI的領導地位分布於不同企業、機構與社群之中。

開放模型讓新創公司、企業、大學與公共機構無須從零開始訓練每個模型，即可運用先進技術，並讓組織能針對不同工作選用最合適的模型。這正是AI得以安全發展、強化網路安全與主權、加速創新，並深入全球工廠、醫院、農場、教室及一般在地企業的方式。

當人們得以共同創造時，AI就能發展得更快。

多年來，NVIDIA始終致力於推動開放權重模型，透過長期投資並對Hugging Face等開源平台做出重大貢獻，展現這項承諾。NVIDIA一直主張，開放的模型、資料與工具能讓更多人使用AI，而作為這項努力的一部分，NVIDIA已在Hugging Face貢獻數百個開放模型與資料集。

隨著開放模型的發展機會快速成長，Hugging Face將能以前所未有的規模服務全球AI社群。NVIDIA的基礎設施、工程能力與全球布局，將有助於提升平台的可靠性、安全性，以及模型評估、推論與部署能力，同時維持奠定 Hugging Face重要地位的開放生態系。

我很榮幸Clem在思考Hugging Face下一階段發展時主動找上我，並相信NVIDIA能為這家公司、其社群以及開放模型的未來提供理想的發展環境。我們擁有共同的願景，而Hugging Face團隊今後將把他們的熱情與專業帶到更廣闊的舞台，同時延續大家熟悉且具代表性的品牌識別。

致Hugging Face上數百萬的開發人員：感謝你們持續突破可能性的界線。我們迫不及待要與你們一起打造未來。讓我們攜手讓 AI 更加開放、更加強大，也讓全球更多人與機構都能享有並運用 AI。

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NVIDIA 將收購Hugging Face。圖／NVIDIA提供
NVIDIA 將收購Hugging Face。圖／NVIDIA提供

黃仁勳 Hugging Face NVIDIA 輝達 AI

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