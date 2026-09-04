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美汽車業促國會立法 全面禁止中國大陸汽車進入美國市場

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導
代表美國主要汽車製造商的產業團體今天敦促國會，在今年底前通過法案，永久禁止中國汽車進入美國市場。 新華社
代表美國主要汽車製造商的產業團體今天敦促國會，在今年底前通過法案，永久禁止中國汽車進入美國市場。 新華社

代表美國主要汽車製造商的產業團體今天敦促國會，在今年底前通過法案，永久禁止中國汽車進入美國市場。

路透社報導，代表通用汽車（General Motors）、福特（Ford）、豐田（Toyota）、福斯（Volkswagen）、現代（Hyundai）、本田（Honda）、斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）等主要車廠的「汽車創新聯盟」（Alliance for Automotive Innovation）呼籲國會儘速採取行動。

汽車創新聯盟執行長波賽拉（John Bozzella）在一封致國會議員的信函中表示，「目前中國汽車製造商正在全球大肆傾銷由政府補貼、配備網路連線軟硬體的汽車。這種情況目前尚未發生在美國，但鑑於這項威脅的規模與緊迫性，我們敦促國會在今年休會前通過禁止中國汽車及軟硬體的法案，並將這項政策正式立法。」

聯邦參議院商業委員會（Senate CommerceCommittee）7月通過1項法案，進一步強化禁止中國汽車製造商進入美國市場的禁令，但法案要最終通過仍面臨阻力。

參院商業委員會主席克魯茲（Ted Cruz）表示，這項法案中有1項條款禁止中國實體持股超過15%的企業在美銷售汽車，賓士（Mercedes-Benz）恐因此被排除在美國市場外，因為中國投資者在賓士持有近20%的被動投資。

波賽拉表示，通過這項法案「將向中國發出明確的跨黨派訊息：針對中國主導全球汽車製造業的策略，美國政府將以國家安全為由予以反制」。

中國駐美大使館則表示反對上述行動，並稱北京已取消製造業外商投資限制，且「中國市場仍對國際汽車製造商開放，讓這些企業能分享中國龐大市場的商機」。大使館還指出，特斯拉（Tesla）、別克（Buick）、豐田及福特在中國都是家喻戶曉的品牌。

汽車創新聯盟7月也曾致函委員會，要求在這項法案中明文禁止美國商務部（Commerce Department）核發特定許可，讓比亞迪（BYD）、奇瑞（Chery）、中國上海汽車集團（SAIC Motor）等「獲中國共產黨補貼的企業」在美國製造、銷售或進口具網路連線功能的車輛。

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