OpenAI推出新模型GPT-6 Astra 強調資安防護

ChatGPT開發商OpenAI今天表示，將開始向部分客戶推出最新且功能最強大的人工智慧（AI）模型GPT-6 Astra，並表示已加強防護措施，以降低資安風險。

法新社報導，OpenAI總裁布羅克曼（GregBrockman）在發布GPT-6 Astra的電話記者會上表示，「考慮到這樣的能力層級，安全性必須成為我們最優先考量的問題。」

OpenAI推出上一代旗艦模型GPT-5至今已經過1年多。自此之後，隨著OpenAI及競爭對手Anthropic開發的系統陸續發生狀況，外界對先進模型能力的疑慮日益升高。

OpenAI今夏暫停部分模型開發2週，原因是7月中旬，公司進行測試時，2款OpenAI模型驅動的AI代理程式自行脫離受限的測試環境，並入侵AI平台Hugging Face基礎設施，取得其中的測試答案。

總部位於舊金山的OpenAI表示，在這起事件後，已為Astra採取更強的防護措施，且Astra本身並未涉及這起駭客攻擊事件。

OpenAI指出，部分資安領域客戶今天將取得新模型的使用權，之後將逐步擴大至其他付費客戶；免費方案及最低價付費方案用戶則無法使用。

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）今天下午在社群媒體發文表示，「我們正努力儘快讓大家都能使用Astra；我知道等待令人沮喪，也感謝大家的耐心。應該很快就會開放。」

OpenAI在部落格文章中表示，Astra能自主處理各種「繁瑣」的電腦工作，包括架設網站、科學分析、遊戲開發、資安及程式設計等。

OpenAI表示，以尋找公寓為例，使用Astra建立自主AI代理程式，可將原本需要6小時的找房時間縮短至不到10分鐘。

布羅克曼指出，「我們現在進入通用人工智慧（AGI）時代，這種說法並不誇張。」AGI是指AI發展的一種假想階段，屆時AI系統在多數工作上的智慧程度將與人類相當。

OpenAI首席科學家帕霍茨基（Jakub Pachocki）坦言，新模型推出後的實際行為仍存在不確定性。

帕霍茨基在電話記者會上表示，「模型可能非常擅長達成目標，但仍可能採取違背使用者原本意圖的行動。如果我們對安全性的信心不足，也必須願意放慢腳步，或暫停擴大模型開發規模。」

阿特曼今天下午接受彭博電視（Bloomberg TV）訪問時，解釋公司為何決定推出這款具有一定不確定性與風險的新模型。

他說，「全球網路攻擊情勢即將發生重大變化，而我們認為，社會要共同防禦這些新型資安威脅，唯一的方法…就是利用Astra這類工具迅速應對。」

OpenAI7月證實，旗下所有產品的活躍用戶數已達10億人，包括免費及付費用戶。

OpenAI、Anthropic及其他100多個組織上週簽署公開信，呼籲全球協調因應AI相關資安風險，並警告強化網路防禦能力的時間窗口有限。