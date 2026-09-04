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影／特斯拉Cybercab來了！沒有方向盤和踏板 助力擴張自駕計程車

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
特斯拉（Tesla）備受期待的兩人座自駕計程車Cybercab正式亮相。法新社
特斯拉（Tesla）備受期待的兩人座自駕計程車Cybercab正式亮相。法新社

特斯拉Tesla）備受期待的兩人座自駕計程車Cybercab正式亮相，沒有方向盤或油門踏板，只有螢幕，採用上掀式蝶翼車門，並且在德州奧斯丁的「有限地區」提供服務，激勵特斯拉與SpaceX股價「雙漲」，SpaceX市值更重返2兆美元大關。

特斯拉這場醞釀近兩年的發表會，3日在奧斯汀舉行，但僅限受邀人士參加、不對外開放，也沒有串流直播，特斯拉只透過X平台的一系列貼文提供相對有限的資訊，包括發布推廣影片，介紹金色的Cybercab，執行長馬斯克形容這是「首款專為無人監督全自駕打造的汽車」。

出席活動的特斯拉網紅梅里特（Sawyer Merritt）在X發布的影片顯示，特斯拉高層主管舉行簡報會，正式宣布Cybercab加入自駕計程車車隊，與會者也能搭乘這款專為自駕用途打造的車輛。

特斯拉人工智慧（AI）主管艾魯斯瓦米（Ashok Elluswamy）在簡報中說，「Cybercab來了，真的來了」，「Cybercab現在正式加入自駕計程車車隊。各位能到外面搭乘，現在對所有公眾開放」。

特斯拉3日稍早也推出Cybercab專屬網頁，指稱這款車已在奧斯汀的有限地區，加入自駕計程車服務網，但並未說明指定Cybercab是否會收費、或奧斯汀的應用程式（App）用戶能否叫到Cybercab，截至3日晚間，用戶仍無法在App內指定Cybercab。

Cybercab目前並未對外銷售，只在專屬網頁蒐集有興趣「採購Cybercab車隊」者的聯絡資訊。

特斯拉去年6月在奧斯汀試行自駕計程車服務以來，也持續拓展服務到德州與佛州其他城市，但通常限於比市中心更容易導航的外圍區域，並已號稱相較於其他自駕計程車，Cybercab是低成本選項，因為路線導航只用攝影機與神經網路，其他車輛則採用雷達與光達等技術。

馬斯克已視Cybercab為未來龐大自駕計程車車隊的骨幹，服務範圍最終將涵蓋美國大部分地區，並承諾部署數千輛Cybercab。他7月也說，Cybercab將整合SpaceX的星鏈（Starlink）低軌衛星通訊網路，除了能讓車輛之間彼此通訊，也能用於娛樂用途。

不過，3日的發表會並未回答多個關鍵問題，包括目前計劃立即投入幾輛Cybercab於廣泛的商業服務。特斯拉截至3日晚間已向德州當局登記45輛Cybercab，但無法立即確認有多少輛會實際投入使用。

這場活動也引發美國監管當局的關注，國家公路交通安全管理局（NHTSA）發言人表示，「NHTSA正與特斯拉聯繫，評估情勢」。美國聯邦監管法規限制各家製造商所能銷售沒有方向盤與踏板的車輛數量，製造商在測試階段能部署不限數量的這類車輛，但可能限制特斯拉收費的能力。

NHTSA在6月提案新規，取消自駕車系統須配備人類踏板的要求，以加速新科技上路的速度，也會提供豁免給車輛未完全遵循規範的製造商，但每年上限為2,500輛，而截至2日，特斯拉還沒向NHTSA提出Cybercab的豁免申請。

不過，這個消息已提振特斯拉與SpaceX股價，特斯拉3日收盤大漲5.4%到376.365美元，SpaceX也走揚6.4%至149.74美元，市值略高於2兆美元，為7月6日來首度重返「2兆美元市值俱樂部」。

SpaceX股價另外受惠於人工智慧（AI）利多消息，Oppenheimer董事總經理霍蘭（Timothy Horan）預期，SpaceX將是目前AI資源短缺的主要受惠者，AI營收的成長速度將快於預期。

特斯拉（Tesla）備受期待的兩人座自駕計程車Cybercab正式亮相。法新社
特斯拉（Tesla）備受期待的兩人座自駕計程車Cybercab正式亮相。法新社

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